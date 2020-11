Jest propozycja podniesienia unijnego celu redukcji emisji CO2 do 55 procent na szczycie Rady w grudniu Alert

Posiedzenie Rady Europejskiej. Fot.: Rada Europejska

UE ograniczy emisję gazów cieplarnianych o co najmniej 55 procent do 2030 roku w porównaniu z poziomem z 1990 roku. Taka propozycja znalazła się w projekcie wniosków na grudniowy szczyt szefów państw i rządów „27”, do której dotarła agencja Reutersa.

Rada będzie dyskutować o nowym celu klimatycznym

Dokument, wzywa do uwzględnienia nowego celu we wniosku dotyczącym europejskiego prawa klimatycznego i szybkiego przyjęcia legislacji w tej sprawie. – „Rada Europejska zatwierdza wiążący cel UE, jakim jest redukcja netto krajowych emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 procent do 2030 roku. W porównaniu z 1990 roku – czytamy w projekcie. Szefowie państw i rządów mają o tym rozmawiać 10-11 grudnia. Rozmawiali oni już na wcześniejszych posiedzeniach Rady Europejskiej o obu tematach, ale jak dotąd nie udało im się porozumieć.

Komisja Europejska zaproponowała we wrześniu, aby cel redukcji gazów cieplarnianych podnieść z obecnych 40 do 55 procent. Na szczycie UE w październiku przywódcy Państw rozmawiali na ten temat przywódcy państw członkowskich, jednak zdecydowali, że ostateczną decyzję podejmą na posiedzeniu w grudniu.

Polska proponuje zmiany w systemie EU ETS

Proponowane zapisy przewidują również, że cel będzie odzwierciedlał różne uwarunkowania poszczególnych krajów, a nadchodzące reformy unijnego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla zapewnią fundusze na pomoc biedniejszym państwom w inwestowaniu w czystszą energię. Polska, która jest zależna od węgla, stwierdziła, że ​​potrzebuje dokładniejszej analizy skutków gospodarczych, zanim podejmie trudniejszy cel klimatyczny, a w zeszłym miesiącu wezwała do reformy unijnego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w celu przekierowania dochodów do biedniejszych krajów. Ambasadorowie UE omówią projekt w środę.

Reuters/Bartłomiej Sawicki