Jest szansa na Gazociąg Polska-Ukraina. Bruksela zapewnia, że nie będzie kryzysu dostaw w Europie Alert

Istnieje szansa na finansowanie unijne Gazociągu Polska-Ukraina w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw na rynek ukraiński przez Polskę. Źródła w Komisji Europejskiej przekonują, że bezpieczeństwo energetyczne Europy nie jest zagrożone wojną na Ukrainie nawet w razie przerwy dostaw węglowodorów z Rosji.

Flaga Unii Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons.

– Mamy szczęście, bo zdywersyfikowaliśmy źródła dostaw gazu. Polska otworzyła terminal LNG i będzie rozbudowywany. To jedna z opcji. W 2022 roku ma zostać ukończony Baltic Pipe. To nie jest optimum by zmieniać źródła dostaw z dnia na dzień, bo ceny wzrosną – mówi źródło BiznesAlert.pl w Komisji Europejskiej. – Rozważamy różne opcje, nie tylko poszukujemy dostawców alternatywnych, ale także rozwiązania krótko i średnioterminowe. Efektywność energetyczna to także sposób. Ograniczenie zapotrzebowania daje swobodę innego zarządzania zasobami. Należy wziąć się za to na poważnie.

Odcięcie Europy od gazu z Rosji, skąd czerpie obecnie około 40 procent dostaw to najgorszy scenariusz. – W sektorze ropy mamy różne opcje. Sprowadzamy morzem i jest więcej możliwości. Gaz dociera gazociągami i dotąd nie mieliśmy znacznej dywersyfikacji. Terminale LNG w Europie pracowały już w 2021 roku z 75 procent obciążenia. Kolejna opcja to to połączenia gazowe – tłumaczył rozmówca BiznesAlert.pl w Komisji Europejskiej. – Przykładem mogą być połączenia Polski z Norwegią czy Litwą, ale także Słowacją. Wszystkie te połączenia były dofinansowywane ze środków unijnych. Dzięki nim można zarządzać przepływami. Magazyny gazu Gazpromu w Niemczech zostały jednak opróżnione przez Rosjan. Powinny zostać poddane rozdziałowi właścicielskiemu jak w Polsce, która musiała wydzielić operatora niezależnego od PGNiG.

Dostawy rewersowe z Polski na Ukrainę to temat rozważany z polskim Gaz-System. Dotyczy budowy nowego połączenia gazowego rozważanego od lat. – Dostawy przez Świnoujście przez cały system przesyłowy w Polsce na Ukrainę są już możliwe. Dodatkowe wykorzystanie połączenia ze Słowacją oraz magazynów gazu nad Dnieprem da znaczną synergię – mówi źródło Komisji. Istnieje szansa na finansowanie europejskie projektu Gazociągu Polska-Ukraina ze względu na kryzys.

Wojciech Jakóbik