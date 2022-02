Jest szkic nowego porozumienia nuklearnego z Iranem i szansa na powrót jego ropy na rynek Alert

Iran widziany z kosmosu. Fot. Wikimedia Commons

Trwają negocjacje na temat nowego porozumienia o irańskim programie jądrowym, które docelowo miałoby doprowadzić do przywrócenia około miliona baryłek ropy dziennie na rynek zagrożony niedoborami.

Rozmowy w Wiedniu zbliżają się do rozstrzygnięcia. Szef zespołu negocjacyjnego Iranu Ali Baheri Khani poinformował 16 lutego, że nowe porozumienie nuklearne „jest bliżej niż kiedykolwiek”. – Nasza ocena jest taka, że jesteśmy w środku ostatecznych etapów rozmów – przyznał rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price. Chodzi o Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) z 2015 roku regulujący zasady ograniczenia programu jądrowego Iranu do celów cywilnych w zamian za zniesienie sankcji. W przeszłości USA wycofały się z tego układu w okresie prezydentury Donalda Trumpa w 2018 roku, a Iran zaczął znów wzbogacać uran z elektrowni rodząc obawy o dążenie do pozyskania broni jądrowej, ale ekipa Joe Bidena zamierza wraz z sojusznikami zachodnimi powrócić do JCPOA. Reuters ustalił, że szkic nowego układu reguluje tempo znoszenia sankcji i doprowadzenia do powrotu ropy irańskiej na rynek.

Większe dostawy z Iranu będą przydatne wobec faktu, że państwa porozumienia naftowego OPEC+ nie zwiększają wydobycia pomimo powiększenia krajowych kwot produkcji w ramach tego układu. Niektórzy sygnatariusze porozumienia mają problemy z odbudową wydobycia po pandemii koronawirusa. Świat jest zatem nagrożony niewystarczającą podażą, a cenę ropy podnosi dodatkowo napięcie geopolityczne wokół Ukrainy oraz Tajwanu.

Reuters/CNN/Wojciech Jakóbik