Jest szkic porozumienia o Nord Stream 2. Niemcy obiecują sankcje wobec Rosji w razie problemów Alert

Bloomberg dotarł do szkicu porozumienia Niemcy-USA w sprawie Nord Stream 2. Berlin zapowiada w nim nieokreślone działania unilateralne przeciwko Rosji, jeżeli ta użyje energetyki jako broni przeciwko Ukrainie albo dokona nowej agresji przeciwko niej. W grę mają wchodzić nawet sankcje na dostawy surowców rosyjskich.

Anonimowy rozmówca Bloomberga z administracji USA przekonuje, że język dokumentu jest celowo dwuznaczny, aby Rosja nie znała dokładnego planu działania w razie nadużycia Nord Stream 2. Nie wyklucza możliwości ograniczenia dostaw gazu z Niemiec do Rosji. Brakuje jednak konkretnego zapisu o zatrzymaniu przepływu gazu przez Nord Stream 2.

Szkic zawiera także plan inwestycji w transformację energetyczną Ukrainy wart miliard dolarów w ramach Zielonego Funduszu oraz wyznaczenie specjalnego przedstawiciela z Niemiec odpowiedzialnego za wspólne projekty w tym obszarze. Berlin ma wyłożyć pierwsze 175 mln dolarów. Kolejny element układu to przedłużenie umowy przesyłowej o dostawach rosyjskiego gazu przez Ukrainę o do dziesięciu lat po 2024 roku, do kiedy obowiązuje dotychczas. Negocjacje w tej sprawie mają ruszyć z początkiem września 2021 roku.

Porozumienie ma zostać zawarte przed wizytą prezydenta Ukrainy w USA.

Bloomberg/Wojciech Jakóbik