Jest wykonawca budowy gazociągu przyłączeniowego do Elektrowni Dolna Odra Alert

Spółka podpisała umowę na wybudowanie ok. 63 km gazociągu relacji Przywodzie – Dolna Odra oraz stacji gazowej. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na przełom marca i kwietnia tego roku. Wykonawcą prac budowlanych została firma PORR S.A. z siedzibą w Warszawie.

Trasa gazociągu przyłączeniowego o średnicy DN700 mm i ciśnieniu MOP 8,4 MPa będzie przebiegać przez województwo zachodniopomorskie na terenie gmin: Przelewice, Pyrzyce, Kozielice, Banie, Bielice, Gryfino, Widuchowa. Lokalizacja inwestycji została wyznaczona w taki sposób, aby nie kolidowała z zabudową mieszkaniową. Zakres prac obejmuje budowę ok. 63 km gazociągu, który połączy Elektrownię Dolna Odra w miejscowości Nowe Czarnowo z istniejącym gazociągiem relacji Szczecin – Lwówek. Dla potrzeb przyłączenia powstanie także stacja gazowa o przepustowości 250 000 m3/h.

– Elektrownia Dolna Odra będzie korzystać z gazu ziemnego dostarczanego do Polski za pośrednictwem rozbudowywanego Terminalu LNG w Świnoujściu oraz będącego na ukończeniu gazociągu Baltic Pipe. Dzięki tym strategicznym inwestycjom Gaz-System zapewni bezpieczne i stabilne źródło energii dla produkcji prądu na potrzeby ponad 1,5 miliona mieszkańców oraz wielu zakładów przemysłowych z województwa zachodniopomorskiego i okolic. Zakończenie prac budowlanych zostało zaplanowane na przełomie III i IV kwartału 2023 roku – powiedział Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-System.

Gazociąg przyłączeniowy umożliwi zasilanie Elektrowni Dolna Odra, należącej do PGE GiEK (obecna nazwa PGE Gryfino 2050 sp. z o.o.), gazem dostarczonym do Terminalu LNG w Świnoujściu oraz gazem z Szelfu Norweskiego, który będzie transportowany gazociągami, powstającymi w ramach Projektu Baltic Pipe. Połączenie elektrowni z infrastrukturą przesyłową Gaz-System umożliwi produkcję energii elektrycznej z niskoemisyjnego paliwa gazowego, co wpłynie korzystnie na środowisko i poprawę jakości powietrza w regionie.

Gaz-System/Michał Perzyński