Biden potwierdza: za tydzień nowe sankcje wobec Rosji za inwazję na Ukrainie Alert

Prezydent USA potwierdził w Warszawie, że w przyszłym tygodniu zostanie przedstawiony nowy pakiet sankcji zachodnich wobec Rosji za jej inwazję na Ukrainie, która trwa już prawie rok.

– Będziemy dalej utrzymywać najszerszy pakiet sankcji w historii – powiedział prezydent USA Joe Biden w Warszawie. – Będziemy z naszymi partnerami ogłaszać nowe sankcje w tym tygodniu – przyznał.

Media spekulowały na temat nowego pakietu sankcji zachodnich wobec Rosji. Mają one dotyczyć między innymi sektora energetycznego. Według agencji Bloomberg mają głównie usuwać luki w istniejących restrykcjach.

– Atak na jednego to atak na wszystkich. To święta przysięga NATO – powiedział prezydent USA w Warszawie w odniesieniu do artykułu piątego Paktu Północnoatlantyckiego.

Inwazja Rosji na Ukrainie ruszyła 24 lutego 2022 roku. Rosjanie nie osiągnęli żadnego celu strategicznego i trwają przygotowania do kontrofensywy ukraińskiej.

Wojciech Jakóbik