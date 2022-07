Administracja Bidena opóźnia plan wydobycia gazu i ropy na morzach Alert

Amerykanie czekają na propozycje energetyczne Białego Domu. Administracja opóźnia przedstawienie 5-letniego planu rozwoju wydobycia gazu i ropy na morzach.

Flaga USA. Fot. freepik.com.

Biały Dom opóźnia swoje decyzje energetyczne

Opóźnia się wprowadzenie 5-letniego planu rozwoju ropy i gazu na morzach w Stanach Zjednoczonych. Projekt miał zostać opracowany do końca tego miesiąca, co się nie stało. Ogłoszenie planu i dyskusje nad nim zostały przedłużone, a dopóki to się nie stanie, Biały Dom nie będzie mógł wstrzymać sprzedaży czy dzierżawy ropy i gazu na morzach.

Zgodnie z założeniami, wszystkie odwierty naftowe i gazowe powinny znajdować się w Zatoce Meksykańskiej. Problemem administracji prezydenta Joe Bidena jest próba przeprowadzania zielonej transformacji, którą utrudnia stanowisko Kongresu. Kongres postawił wymóg o regularnych odwiertach i produkcji jak największej ilości energii w celu złagodzenia inflacji.

Reuters/Maria Andrzejewska