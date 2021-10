Już wkrótce nowa edycja programu Mój Prąd Alert

Fotowoltaika. Fot. Freepik.com.

Planowana w I kwartale 2022 roku nowa odsłona programu priorytetowego „Mój Prąd 4.0” pozwoli na wykonanie kolejnego kroku w kierunku efektywnej, bezpiecznej energetyki rozproszonej, uwzględniającej inteligentne zarządzanie magazynowaniem oraz autokonsumpcją wytworzonej energii elektrycznej. Nowa edycja programu umożliwi również zastąpienie „wirtualnego magazynu energii”, jakim była dotychczas sieć elektroenergetyczna, magazynowaniem wytworzonej energii elektrycznej oraz ciepła i chłodu bezpośrednio u prosumenta.

Jak zaznaczył minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, celem nowej odsłony programu „Mój Prąd” będzie m.in. zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski, co spowoduje wzrost udziału OZE w miksie energetycznym. – Mój Prąd 4.0” umożliwi także magazynowanie wyprodukowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych oraz magazynowanie ciepła/chłodu. Zwiększona zostanie też efektywność zarządzania wyprodukowaną energia elektryczną. Co istotne nowa odsłona programu pozwoli również na rozwój elektromobilności poprzez dofinansowywanie zakupu i montażu punktów ładowania samochodów elektrycznych – wyjaśnił. Minister poinformował, że zakres programu zostanie rozszerzony o takie elementy jak: inteligentne systemy zarządzania energią w domu, punkty ładowania (ładowarki do samochodów elektrycznych), magazyny energii elektrycznej oraz magazyny ciepła i chłodu.

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE, zwrócił uwagę, że intensywność wsparcia uzależniona będzie od zakresu rzeczowego inwestycji przedstawionego do dofinansowania. -Premiowany będzie zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej z dodatkowym elementem umożliwiającym wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej oraz zwiększenie poziomu efektywności energetycznej – powiedział.

Zdaniem wiceministra Zyski, nowa odsłona programu pozwoli na dalszy wzrost efektywności energetycznej gospodarstw domowych, co przełoży się to nie tylko na oszczędności finansowe prosumentów, ale przede wszystkim na korzyści dla środowiska (zmniejszenie emisji CO2).

„Nowa edycja „Mojego Prądu” będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki rozproszonej w naszym kraju oraz do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii. Pozwoli także na zwiększenie możliwości bilansowania energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym” – dodał.

Program – w nowej wersji – będzie nadal dedykowany dla osób fizycznych, mających zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej. Zostanie zachowana zarówno prosta forma, jak i łatwość złożenia wniosku. O możliwość ubiegania się o dofinansowanie dodatkowych elementów (ładowarek, magazynów energii/ciepła/chłodu, systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się też beneficjenci dotychczasowych edycji programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”.

Budżet programu planowany jest w wysokości ok. 1 mld zł.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Michał Perzyński