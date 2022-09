Kaczyński obiecuje rabat za oszczędzanie energii Alert

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ujawnił jeden ze szczegółów projektu ulg do rachunków za energię. – Jeżeli ktoś zmniejszy zużycie poniżej 10 procent, będzie miał dalszą ulgę. To oznacza brak zmian (w wysokości rachunków – przyp. red.) dla mniej więcej dwóch trzecich gospodarstw domowych – stwierdził.

fot. Pixabay

Rząd pracuje nad projektem, który ma zachęcić Polaków do oszczędzania energii w czasie kryzysu energetycznego. Jednym z rozwiązań może być zniżka dla obywateli, którzy ograniczą zużycie do poniżej 10 procent.

– Podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby prąd dla każdej rodziny, gospodarstwa domowego, był po cenie stałej i to w gruncie rzeczy po dotychczasowej. Mimo ogromnego wzrostu kosztu paliw, tego wszystkiego, co tworzy energię, cena nie będzie zwiększana. A jeżeli ktoś zmniejszy zużycie poniżej 10 procent, to będzie miał dalszą ulgę. To oznacza brak zmian dla mniej więcej 2/3 gospodarstw – powiedział Jarosław Kaczyński.

W ostatnich tygodniach premier Mateusz Morawiecki zlecił urzędom administracji publicznej, aby te zmniejszyły zużycie energii poprzez różnego rodzaju działania organizacyjne. Chodzi między innymi o zużycie energii związane z oświetleniem i weryfikację, czy urządzenia elektryczne funkcjonują w odpowiednim czasie.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura