Kaczyński: Porozumienie w sprawie Nord Stream 2 jest dla nas trudne do przyjęcia Bezpieczeństwo

Jarosław Kaczyński. Fot. Piotr Drabik/Flickr

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, w którym odnosi się także do układu o Nord Stream 2 zaproponowanego przez USA i Niemcy. – Dla nas to porozumienie w sprawie Nord Stream 2 jest trudne do przyjęcia – mówi.

– Umowa dotycząca Nord Streamu to element starej koncepcji o partnerstwie między USA a Niemcami i łagodzenia kursu wobec Rosji. Takie pomysły funkcjonowały od lat i były próby ich realizacji, które w jakiejś mierze stabilizowały Europę, tylko że mamy do czynienia z inną Rosją. Jeśli ktoś myśli, że uda się Rosję odciągnąć od Chin to jest w całkowitym błędzie – mówi Kaczyński w rozmowie z PAP.

– Dla nas to porozumienie w sprawie Nord Stream 2 jest trudne do przyjęcia. Oczywiście w dalszym ciągu chcemy podtrzymać sojusz polsko-amerykański, także w sferze zbrojeniowej. Musimy się bardzo dozbroić, rozbudować armię – musi ona być lepiej uzbrojona i znacznie liczniejsza – czego nie da się zrobić od razu, ale trzeba to będzie robić sukcesywnie. Sądzę, że to będzie też nasz atut w stosunkach z USA. Polska musi zacząć się zbroić na poważnie i taki program za chwilę też zostanie wniesiony w postaci projektów ustaw do Sejmu. Musimy być bezpieczniejsi, także w kontekście zagrożeń hybrydowych – ocenia Kaczyński.

Opracował Wojciech Jakóbik