Kanada wymaga od firm, by wyliczały ryzyko związane ze zmianami klimatu

Flaga Kanady. Źródło: Flickr

Kanadyjski odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego opublikował projekt wytycznych, aby złagodzić ryzyko związane ze zmianami klimatu.

Kanada wycenia zmiany klimatu

Wytyczne wydane przez kanadyjski Urząd Nadzoru Instytucji Finansowych (OSFI) wzywają do corocznego ujawniania informacji związanych ze zmianami klimatu dotyczących zarządzania, strategii, zarządzania ryzykiem, wskaźników i celów oraz emisji gazów cieplarnianych, a także planu przejściowego od października 2023 roku. Wymaga to również od firm wprowadzenia polityk i praktyk zarządzania ryzykiem klimatycznym oraz odpowiedniego wyceniania aktywów wrażliwych na ryzyko klimatyczne. Nie przewiduje to jeszcze żadnych zmian wymogów kapitałowych w celu złagodzenia tego ryzyka, a OSFI ma przekazać więcej informacji po konsultacjach w sprawie wytycznych.

Kanada, czwarty co do wielkości producent ropy naftowej na świecie, zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku. Bank centralny kraju i OSFI poinformowały w styczniu, że plan przejścia Kanady do modelu gospodarki niskoemisyjnej stanowi poważne ryzyko dla niektórych sektorów i opóźnia działania przygotowanie mogłoby narazić instytucje finansowe i inwestorów na „nagłe i duże straty”.

Reuters/Michał Perzyński