Ontario reaguje na politykę celną Trumpa podnosząc ceny energii dla odbiorców w USA

Kanadyjska prowincja Ontario podwyższa ceny prądu dla odbiorców w USA o 25 procent – poinformowali w poniedziałek na konferencji prasowej premier Ontario Doug Ford i kanadyjski minister energii Stephen Lecce. Możliwe jest wprowadzenie dalszych podwyżek. Decyzja jest powiązana z „niepewnością w sprawie ceł”.

Lecce nazwał decyzję rządu prowincji działaniem mającym na celu pomoc dla Ontario w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepewności w sprawie ceł i podkreślił, że prezydent USA Donald Trump ustawicznie zmienia decyzje.

– […]Premier Ford jasno mówił, że Ontario będzie się bronić i walczyć – powiedział Lecce.

– To oznacza również przekazanie naszego przesłania bezpośrednio Amerykanom – dodał.

Trump straszy cłami, Ontario odpowiada

Amerykańscy odbiorcy będą płacić o około 10 dolarów kanadyjskich więcej za megawatogodzinę, co, jak oblicza prowincja, przyniesie dziennie od 300 tysięcy do 400 tysięcy dolarów kanadyjskich. Pieniądze te mają być przeznaczone na pomoc dla ontaryjskich firm i pracowników. Podwyżka cen prądu dla 1,5 milionów odbiorców w amerykańskich stanach Nowy Jork, Michigan i Minnesota to zapowiadane już w ubiegłym tygodniu działanie rządu Ontario w związku z cłami na kanadyjskie produkty wprowadzanymi przez Trumpa.

– Cła prezydenta Trumpa są katastrofą dla amerykańskiej gospodarki. Sprawiają, że życie amerykańskich rodzin i firm staje się droższe – powiedział Ford. Dodał, że Ontario nie wycofa się z podwyżek cen prądu, dopóki nie zakończy się zagrożenie cłami ze strony USA.

Podwyżki a prawo

Jak w poniedziałkowym komunikacie wyjaśnił rząd Ontario, możliwość podwyższenia cen prądu w eksporcie do USA jest przewidziana w ustawie o elektryczności z 1998 roku, wymaga specjalnej informacji przekazywanej przez właściwego ministra do Independent Electricity System Operator (IESO – należąca do prowincji spółka zajmująca się przesyłem energii elektrycznej).

Jednak,jak zastrzegł w komunikacie rząd, „uprawnienia regulacyjne (…) nie ograniczają dodatkowej opłaty do 25 procent”. Oznacza to, że rząd Ontario może w każdej chwili wprowadzić podwyżki opłaty wprowadzonej w poniedziałek.

Biznes Alert / PAP