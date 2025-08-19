Najważniejsze informacje dla biznesu

Karol Nawrocki pozwał Onet zarzucając portalowi kłamstwa

Autor: Hubert Bekrycht19 sierpnia, 2025, 16:05

Prezydent Karol Nawrocki Fot. z X Karola Nawrockiego

Pozew Karola Nawrockiego przeciwko Onetowi. Prezydent oraz jego otoczenie żądają wycofania – jak podali prawnicy – pomówień i kłamstw, w związku z artykułem Andrzeja Stankiewicza i Jacka Harłukowicza opublikowanym na portalu przed II turą kampanii prezydenckiej.

Autorzy Onetu napisali, że Nawrocki, kiedy był studentem dorabiającym sobie jako ochroniarz w klubie, miał uczestniczyć w procederze sprowadzania prostytutek dla gości sopockiego Grand Hotelu – przekazał portal Wirtualne Media informując o pozwie.

Anonimowe źródła

Onet zapewniał, że publikacja nie jest oparta na fałszywych tezach. Portal powoływał się a świadectwa były ochroniarzy hotelowych, których jednak w artykule autorzy nie wymienili z nazwiska. Za to premier Donald Tusk w jednym w ostatnich wywiadów przed II turą wyborów posłużył się artykułem w Onecie, aby uwiarygodnić opisywaną historię. Miało to – zdaniem wielu polityków – zniszczyć kandydata na prezydenta z rekomendacji PiS.

Lider PO zasugerował, że jednym ze źródeł Stankiewicza i Harłukowicza miał być znany z wulgarnych wystąpień były zawodnik uprawiający ekstremalne sporty walki.  Onet jednak zaprzeczył temu, co mówił premier. „Ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo nasi rozmówcy chcą pozostać anonimowi” – mówili przed II trurą wyborów przedstawiciele portalu.

Kłamstwa i pomówienia

Sztab Nawrockiego ze spokojem zaprzeczał i nazywał publikację Onetu kałamstwem, manipulacją i pomówieniem. Nie zdecydowano się na pozew w trybie wyborczym, ponieważ – jak wyjaśniali współpracownicy przyszłego prezydenta – w jeden dzień żaden sąd nie jest w stanie skutecznie przeprowadzić postępowania w takiej sprawie. I to na finiszu kampanii politycznej.

“Tekst, który został opublikowany na portalu Onet i później kolejne teksty, które były publikowane w przestrzeni medialnej, one mało miały wspólnego z rzetelnością dziennikarską, a bardziej miały do czynienia z pomówieniami i kłamstwami” – podkreślił 27 maja br. poseł PiS Andrzej Śliwka zapowiadając kroki prawne kandydata na prezydenta. Ostatecznie Karol Nawrocki złożył pozew przeciwko niemiecko-szwajcarskiemu koncernowi medialnemu Ringer Axel Springer Polska.

opr. hub/ WM/ Onet

