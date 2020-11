Katar będzie walczył z emisją przy dostawach LNG Alert

Asygnata umowy na dostawy LNG z Kataru do Singapuru. Fot. Qatar Petroleum

Katarskie Qatar Petroleum ogłosiło rozpoczęcie pracy spółki handlowej QP Trading, która będzie zajmować się handlem LNG i między innymi mierzyć emisje gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw tego typu.

Inauguracja pracy QP Trading nastąpiła przy okazji poidpisania umowy gazowej z singapurskim Pavilion Energy Trading and Suppy o dostawach do 1,8 mln ton LNG rocznie przez dziesięć lat. Kontraakt zawiera zapisy o walce z emisjami metanu. Qatar Petroleum chwali się, że planuje przechwytywać i magazynować ponad 5 mln ton CO2 rocznie do 2025 roku i w ten sposób stać się liderem dekarbonizacji łańcucha wartości LNG. Ta firma jest największym producentem LNG na świecie.

Emisje metanu i CO2 towarzyszące pracy sektora gazowego stały się powodem krytyki działalności tego typu w Europie oraz na całym świecie. Komisja Europejska zaapelowała o stworzenie globalnego systemu monitoringu emisji metanu w ramach tzw. strategii metanowej opisanej w BiznesAlert.pl.

Polska odbiera LNG z Kataru w ramach umów PGNiG-Qatargas opiewających na w sumie 2,17 mln ton gazu skroplonego rocznie.

Qatar Petroleum/Wojciech Jakóbik