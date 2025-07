Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, inwestor programu jądrowego Polski, notyfikowała do Komisji Europejskiej projekt pierwszej elektrowni jądrowej, zgodnie z Traktatem Euratom. Na koniec postępowania notyfikacyjnego, Komisja wyda opinię, niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę od prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. W tym samym czasie i odrębnym postępowaniu, KE sprawdza temat pomocy publicznej dla projektu.

– Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) dokonały oficjalnej notyfikacji projektu inwestycyjnego pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej do Komisji Europejskiej, zgodnie z obowiązkami przewidzianymi w Traktacie Euratom. Zgłoszenie obejmuje szczegółowy opis projektu, którego celem jest budowa nowoczesnej, bezpiecznej i niskoemisyjnej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Równolegle toczy się proces notyfikacyjny dotyczący pomocy publicznej dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – czytamy w komunikacie opiekuna polskiego programu jądrowego.

Spółka PEJ zaznacza, że notyfikacja w trybie Traktatu Euratom to proces odrębny od postępowania notyfikacyjnego dotyczącego pomocy publicznej dla projektu prowadzonego z inicjatywy państwa.

Notyfikacja w ramach Traktatu Euratom to wymóg dla projektów jądrowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej – zaznaczają PEJ. Umożliwia ona Komisji dokonanie oceny projektu pod kątem zgodności z celami traktatu, w tym w szczególności kwestiami bezpieczeństwa, aspektami technicznymi oraz ekonomicznymi projektu.

Kamień milowy i wyczekiwana opinia

– Zgłoszenie przez inwestora projektu do Komisji Europejskiej zgodnie z Traktatem Euratom to ważny kamień milowy w realizacji pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Dokonywane postępy w realizacji projektu pierwszej polskiej elektrowni jądrowej to wyraz naszej determinacji, by zapewnić Polsce bezpieczne i stabilne źródło energii na dziesięciolecia – skomentował Wojciech Wrochna, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

– Notyfikacja w ramach artykułu 41 Traktatu Euratom to jeden z kluczowych etapów przygotowania inwestycji. […] To również wyraz naszego zaangażowania w realizację projektu zgodnie z najwyższymi standardami Unii Europejskiej. Notyfikując projekt, potwierdzamy poczynione już postępy w realizacji inwestycji oraz proaktywne podejście do dalszych działań realizacyjnych – powiedział Marek Woszczyk, prezes Polskich Elektrowni Jądrowych.

PEJ podają, że rezultatem postępowania notyfikacyjnego będzie uzyskanie opinii Komisji Europejskiej na temat projektu. Ta jest niezbędna do uzyskania zezwolenia na budowę wydawanego przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Postępowania notyfikacyjne trwają zazwyczaj do trzech miesięcy, w zależności od rodzaju notyfikacji i sprawy. W przypadku pomocy publicznej, proces ten może trwać dłużej, szczególnie jeśli Komisja wystąpi o dodatkowe informacje.

Polskie Elektrownie Jądrowe / Jędrzej Stachura