KGHM o podatku miedziowym: To miliardy złotych dla polskiego przemysłu

KGHM komentuje zapowiedź ministerstwa finansów o obniżce opodatkowania wydobycia miedzi w latach 2026-2028. Według sygnałów płynących z gabinetów, projekt ustawy, dzięki której w najbliższych latach obciążenie fiskalne miedziowego giganta zmniejszy się o setki milionów złotych, ma szansę trafić do Sejmu tuż po wakacjach. – Dodatkowe środki będą w całości przeznaczone na projekty inwestycyjne i rozwój – mówi Andrzej Szydło, prezes KGHM.

26 maja 2025 roku w lubińskiej siedzibie KGHM odbył się briefing prasowy z udziałem prezesa Andrzeja Szydło i Roberta Kropiwnickiego, sekretarza stanu w ministerstwie aktywów państwowych. Głównym tematem spotkania były zapowiedziane przez rząd zmiany w tzw. podatku miedziowym i ich znaczenie dla dalszego rozwoju KGHM oraz regionu Zagłębia Miedziowego.

– Rzadko się uśmiecham, ale dziś jest do tego duży powód. Znaleźliśmy się w punkcie, w którym chcieliśmy się znaleźć. To nie jest koniec prac, ale jesteśmy w bardzo dobrym momencie, który pozwala nam przystąpić do prac nad realizacją projektów strategicznych będących na ścieżce krytycznej. To przede wszystkim budowa trzech szybów, które są niezbędne dla udostępnienia złoża miedzi. Projekty inwestycyjne dotyczą tzw. KGHM 1.1, czyli tych zasobów, które leżą do rzeki Odry. Następnie planowana jest realizacja prac do analizy złóż położonych na północ od Odry, tzw. KGHM 2.0. Chodzi o Kulów-Luboszyce, czyli te obszary, do których KGHM posiada koncesje – komentował Andrzej Szydło, prezes zarządu KGHM Polska Miedź.

– Zmiany w podatku od kopalin oznaczają dla KGHM to, że przy realizacji projektów rozwojowych niewątpliwie powstaną nowe miejsca pracy, niekoniecznie w samym KGHM. Do realizacji tych projektów inwestycyjnych potrzebne będzie bardzo duże wsparcie wykonawców zewnętrznych – to także wiąże się z powstaniem kolejnych miejsc pracy w regionie – stabilnych, na wiele lat naprzód. Jednym z elementów naszej argumentacji w dialogu z ministerstwem finansów było to, że ten teoretyczny ubytek w budżecie związany z ulgą w podatku od kopalin wcale nie oznacza długoterminowego ubytku w budżecie. Z tytułu podatku CIT, PIT i innych podatków, w tym od nieruchomości, w dużym stopniu ten ubytek będzie rekompensowany – tłumaczy prezes KGHM.

– Pewne projekty KGHM są już realizowane – co prawda nie w pełnej skali. Ulga zacznie obowiązywać już od roku 2026, ale jeżeli chodzi o eksplorację i budowę szybów zamierzamy obecnie intensywnie przyspieszyć. 10 miliardów złotych, o których mówimy w perspektywie 10 lat, to nie jest CAPEX KGHM-u, tylko dodatkowe 10 miliardów złotych – całkowite nakłady inwestycyjne firmy w ciągu najbliższych 10 lat to wielokrotnie więcej. Te dodatkowe środki będą w całości przeznaczone na projekty inwestycyjne i na rozwój – dodał Andrzej Szydło.

Prace rządowe do wakacji, później Sejm

– Projekt ustawy jest wpisany do wykazu prac Rządowego Centrum Legislacyjnego. Rząd rozpoczyna pracę nad tym projektem. Liczę, że do wakacji projekt ten przejdzie przez prace rządowe, tak żeby Sejm po wakacjach mógł się nim zająć. To jest dla nas bardzo istotne. Dla regionu oznacza to przede wszystkim inwestycje, przedłużenie funkcjonowania KGHM o dwadzieścia, trzydzieści, a może czterdzieści lat. To pokazuje, że perspektywa naszego regionu jest stabilna. To jest naprawdę dobra wiadomość. Te miliardy zostaną włożone w inwestycje w polski przemysł – powiedział Robert Kropiwnicki, sekretarz stanu w ministerstwie aktywów państwowych.

– Dziękuję zarządowi, jak i Panu Prezesowi oraz całej firmie. Nie jest proste, przy tak napiętym budżecie (…), aby minister finansów wyraził zgodę na ulgę w jakimkolwiek podatku. Dzięki dobrym argumentom, pokazaniu ścieżki krytycznej dla projektów, które są potrzebne, aby utrzymać możliwość funkcjonowania KGHM, to się udało. Sama konstrukcja, że przez pierwsze trzy lata mamy kwotową ulgę, a później ulgę inwestycyjną, jest bardzo dobra (…) jest to zachęta inwestycyjna. To wyważona konstrukcja, która powstała w wyniku rozmów i dialogu z ministerstwem finansów – dodał.

Według zapowiedzi, celem wprowadzanej zmiany ma być zwiększenie perspektyw rozwojowych podmiotów działających w sektorze wydobycia miedzi i poprawa ich zdolności konkurencyjnych na globalnym rynku. Polskie zasoby miedzi stanowią około 85 procent zasobów europejskich. Na zmianie podatkowej mogą skorzystać firmy wydobywcze, w tym największy z nich, czyli KGHM. Gigant miedziowy jest największym producentem w Unii Europejskiej. W 2024 roku odpowiadał za blisko połowę produkcji miedzi we Wspólnocie.

KGHM / Jędrzej Stachura