KGHM i PGNiG podpisały dodatkowy kontrakt na dostawy gazu Alert

Fot.: KGHM

KGHM Polska Miedź i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podpisały dodatkowy kontrakt indywidualny do obowiązującej umowy ramowej. Spółka miedziowa zwiększyła zamówienie na dostawy gazu ziemnego. Szacunkowa wartość podpisanego kontraktu wynosi ok. 190 mln zł.

Nowy punkt odbioru gazu

KGHM zdecydował o poszerzeniu dostaw gazu ziemnego od PGNiG o nowy punkt – Powierzchniowa Stacja Klimatyzacyjna w Kwielicach na Dolnym Śląsku zostanie ona oddana do użytku w 2021 roku. W ramach inwestycji powstanie system rurociągów i podajników, którego zadaniem będzie m.in. odzysk ciepła dla celów gospodarki energetycznej spółki.

Stanowiska spółek

– Dzięki zapewnieniu paliwa gazowego dla Powierzchniowej Stacji Klimatyzacji w rejonie szybu GG-1 stwarzamy możliwość dostawy wody lodowej do wyrobisk górniczych zlokalizowanych na poziomie poniżej 1200 m w obszarze górniczym Głogów Głęboki Przemysłowy. Wprowadzona do umowy optymalizacja procesu zakupu gazu była dla KGHM priorytetem przy tak dużych ilościach gazu zużywanego w naszym procesie produkcyjnym – powiedział Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM.

– Warty podkreślenia jest okres negocjacji i wypracowania zapisów nowego kontraktu oraz aneksów do umowy ramowej i dziewięciu kontraktów indywidualnych, który przypadł na czas pandemii COVID-19. Pokazuje to doskonałe przygotowanie zarówno KGHM, jak i PGNiG do rozmów i negocjacji w trudnych warunkach biznesowych – dodał prezes KGHM.

– Jesteśmy dumni z poszerzenia współpracy z KGHM – jednym z największych producentów miedzi na świecie oraz naszym wieloletnim strategicznym klientem, który nieustannie rozwija swoją działalność. W ten sposób wspólnie wspieramy rozwój polskiej gospodarki – skomentował z kolei Jerzy Kwieciński, prezes zarządu PGNiG.

– Naszą ambicją jest odpowiadanie na rosnące potrzeby i oczekiwania naszych kontrahentów, czego wyrazem jest podpisany dodatkowy kontrakt indywidualny pomiędzy PGNiG a KGHM oraz aneksy. Klienci PGNiG są naszym największym priorytetem, a ich zaufanie jest dla nas najcenniejsze. Gwarantujemy to, co najważniejsze dla przedsiębiorstw produkcyjnych – atrakcyjną cenę oraz bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego – dodał prezes PGNiG.

Nowe zamówienie na dostawy gazu

Obie spółki wypracowały dodatkowe mechanizmy optymalizacji procesu zakupu i sprzedaży surowca, które zostały wprowadzone w postaci aneksów do obowiązującej umowy oraz kontraktów indywidualnych, zawartych między KGHM i PGNiG w 2017 roku. Podpisane wówczas porozumienia zakładają dostawy gazu ziemnego dla KGHM od PGNiG do 2033 roku.

KGHM/PGNiG/Bartłomiej Sawicki