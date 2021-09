KGHM podpisał porozumienie z Amerykanami o budowie SMR Alert

Podpisanie umowy KGHM-NuScale. Fot. Mariusz Marszałkowski

Podczas konferencji prasowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie doszło do podpisania porozumienia między KGHM a amerykańską firmą NuScale ws. budowy reaktorów jądrowych SMR w Polsce. W wydarzeniu wzięli udział prezesi obu firm oraz przedstawiciele rządu.

Umowa KGHM-NuScale

– Jesteśmy na progu energetycznej transformacji Polski. To historyczna chwila, bo transformacja to nie tylko wyzwanie, ale i szansa dla polskiej gospodarki. System nie będzie stabilny bez atomu – powiedział Karol Rebenda z ministerstwa aktywów państwowych.

– To historyczny moment dla naszych państw i firm, budujący długotrwałe i korzystne partnerstwo. W zeszłym roku uzyskaliśmy niezbędne certyfikaty i licencje od amerykańskiej agencji nuklearnej dla SMR – powiedział prezes NuScale John Hopkins.

– Reaktor nuklearny w takiej formule pozwala na zaspokojenie znacznej części naszych potrzeb, a jesteśmy drugą firmą, jeśli chodzi o zużycie energii elektrycznej w Polsce. Liczymy, że cztery takie projekty dadzą nam samowystarczalność energetyczną. Jest to technologia rozwinięta, testowana w Stanach Zjednoczonych, znaleźliśmy partnera, który da nam największą wykonalność takiego działania. Robimy pierwszy krok, chcemy jak najszybciej doprowadzić do budowy. Dla nas jest to konieczność ekonomiczna – wiadomo, że energia dla przemysłu drożeje, więc im więcej dostaw taniej, nieobarczonej cenami za emisje CO2 energii elektrycznej, tym efektywniej będzie mógł funkcjonować polski przemysł – powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński w rozmowie z dziennikarzami. Zaznaczył, że koszty będą przedmiotem rozmów drugiej fazy negocjacji, wiele zależeć będzie od ostatecznego wyboru skali, ale to wciąż za wczesny etap, by mówić o konkretach. – Oferta NuScale może zapewnić nam korzyści w porównaniu ze standardowymi źródłami energii, które mamy w tej chwili. Uważamy, że SMR to dobre uzupełnienie dla dużych reaktorów jądrowych, i technologia ta powinna być jak najszerzej rozpowszechniona w Polsce. Przed nami jeszcze proces certyfikacji w USA i Unii Europejskiej. Chcemy zbudować te źródła na własne potrzeby, to kwestia umowna, czy usługi operatora będzie pełnić KGHM czy NuScale – podkreślił prezes KGHM.

Mariusz Marszałkowski/Michał Perzyński