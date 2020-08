Chludziński: Produkcja KGHM została utrzymana pomimo koronawirusa Bezpieczeństwo

Marcin Chludziński na Forum Wizja Rozwoju. Fot. PAP

Prezes KGHM zapowiedział, że jego firma walczy o utrzymanie dobrych wyników pomimo pandemii koronawirusa.

Dzień po dniu toczymy bitwę. Walczymy o zdolność do produkcji, o zdolność do działania. Zważywszy na to, że ceny miedzi znacznie się polepszyły w drugim kwartale, to makroekonomia pod koniec tego drugiego kwartału nam sprzyjała. Byliśmy w stanie utrzymać produkcję, więc można powiedzieć, że zrealizowaliśmy nasze plany, jeśli chodzi o pierwsze półrocze. Plany, które założyliśmy jeszcze przed wybuchem pandemii – zarówno jeśli chodzi o wynik finansowy, EBIDTĘ, jak i o skalę produkcji czy sprzedaż. Sytuacja „covidowa” nam nie zagroziła, co nie znaczy, że jest ona stabilna. Mamy świadomość zagrożenia. – powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

– EBITDA w drugim kwartale 2020 roku osiągnęła poziom 1,5 mld zł. Podobnie wysoki wynik ostatni raz Grupa osiągnęła w pierwszym kwartale 2017 roku. Spółka matka także odnotowała najwyższy kwartalny wynik operacyjny w kwocie nieco ponad 1 mld zł – czytamy w komunikacie KGHM. – Wysoką EBITDA zanotowała również Sierra Gorda, która wykazała niemal 150-procentowy wzrost wyniku operacyjnego w porównaniu do drugiego kwartału 2019 roku (do kwoty 324 mln zł), co stanowi najwyższy w historii wynik tej kopalni. Co istotne, KGHM International odnotował wynik EBITDA w drugim kwartale dwukrotnie wyższy w porównaniu do I kwartału tego roku.

Opracował Wojciech Jakóbik