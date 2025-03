KGHM podsumowuje 2024 rok, który przebiegł pod znakiem wzrostu przychodu i inwestycji

Spółka górnicza przedstawiła wyniki za ubiegły rok. Osiągnęła prawie trzy miliardy złotych zysku netto i ponad 35 miliardów złotych przychodu brutto. Zanotowano wzrost EBITDA. Poczyniono inwestycje m.in. w uzbrojenie rejonów górniczych, wymianę parku maszyn, odwadnianie kopalń i rozbudowę Żelaznego Mostu.

KGHM w trakcie konferencji przedstawił wyniki za 2024 rok. Zysk netto wyniósł 2,87 miliardy złotych, a przychód brutto 35,3 miliardy złotych (w stosunku rok do roku jest to wzrost o 6 procent). Wzrosła również EBITDA, jednostkowa o 25 procent, a skonsolidowana o 58 procent w porównaniu do 2023 roku. Zanotowano również spadek kosztów o dziewięć procent w skali roku i kosztów rodzajowych (kosztów materiałów, paliw i czynników energetycznych) o dwa procent. KGHM wyemitował w 2024 roku obligacje o łącznej wartości nominalnej miliarda złotych. We wspomnianym okresie zadebiutowały obligacje serii C zadebiutowały na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Na koniec ubiegłego roku wartość aktywów osiągnęła poziom 53,9 miliardów euro.

– Każdy kolejny rok stanowi wyzwanie pod kątem eksploatacji – mamy do czynienia ze zmniejszającą się zawartością metali w złożu, spadającą miąższością złoża, wydłużającymi się drogami odstawy urobku oraz rosnącymi kosztami klimatyzacji i transportu. Zagospodarowanie odpadów i gospodarka wodna wymagają wysokich nakładów. Coraz trudniejsze warunki wydobycia należy równoważyć poprzez realizację nowych projektów inwestycyjnych oraz takich, które obniżą w sposób trwały koszty działalności operacyjnej – powiedział Andrzej Szydło, prezes KGHM

Działania naprawcze

Spółka w 2024 roku przeprowadziła szereg postępowań naprawczych. Poinformowała, że zidentyfikowała nadużycia oraz zaniedbania m.in. w obszarze gospodarki wodnej, działalności kadrowej, wydatkach sponsoringowych, darowiznach i inwestycjach w farmy fotowoltaiczne. W odpowiedzi na wyniki audytu zostały wdrożone działania naprawcze.

– Przeprowadzono audyty w sprawie dywersyfikacji źródeł energii. KGHM jako duży odbiorca powinien to robić. Próbowano to czynić m.in. przez akwizycje w farmy fotowoltaiczne. W części przeprowadzonych w przeszłości akwizycji, wykryto nadużycia, pod względem kosztów i stanu technicznego – powiedział prezes KGHM.

Jako kluczowe wyzwania KGHM wskazał tempo zapełnienia się Żelaznego Mostu, zbiornika odpadów powstających na skutek produkcji miedzi. Spółka zadeklarowała, że dzięki działaniom przeprowadzonym na przełomie wiosny i lata ubiegłego roku sytuację udało się ustabilizować i stan zbiornika nie stanowi zagrożenia dla ciągłości produkcji.

– KGHM Polska Miedź funkcjonuje na rynku ponad 60 lat i obecnie jest na szczególnym etapie rozwoju. Spółka potrzebuje odważnych i odpowiedzialnych decyzji podejmowanych z dużą rozwagą i z uwzględnieniem długoterminowej perspektywy. Każdy kolejny rok stanowi wyzwanie pod kątem eksploatacji – mamy do czynienia ze zmniejszającą się zawartością metali w złożu, spadającą miąższością złoża, wydłużającymi się drogami odstawy urobku oraz rosnącymi kosztami klimatyzacji i transportu. Zagospodarowanie odpadów i gospodarka wodna wymagają wysokich nakładów – powiedział prezes KGHM.

– Coraz trudniejsze warunki wydobycia należy równoważyć poprzez realizację nowych projektów inwestycyjnych oraz takich, które obniżą w sposób trwały koszty działalności operacyjnej – dodał.

Produkcja wyższa niż zakładano

W omawianym okresie produkcja miedzi, srebra i TPM (złota, platyny i palladu) była wyższa niż zakładana. Wyprodukowano 729,7 tysięcy ton miedzi płatnej (w 2023 roku było to 710,9 tysięcy, co oznacza wzrost o 2,6 procent). Poziom produkcji krajowej był niższy, ale został zrekompensowany przez wzrost w KGHM International i Sierra Gorda. Spadek produkcji w Polsce wynikał z remontu Huty Miedzi Głogów, co zostało uwzględnione w planach.

– Ceny miedzi w pierwszej połowie 2024 roku urosły do historycznego maksimum na fixingu LME. W drugim półroczu rosnąca niepewność w związku z dalszym rozwojem globalnej gospodarki nieco osłabiła popyt na miedź. Niewielka liczba nowych inwestycji w projekty górnicze na świecie czy też wyraźna nadwyżka mocy hutniczych nad podażą materiałów miedzionośnych związana była ze zmianą struktury zapotrzebowania na surowiec w Chinach – wyjaśnił Andrzej Szydło.

– W efekcie podjętych w 2024 roku działań zanotowano zauważalne oszczędności kosztowe. W konsekwencji, przy realizacji produkcji na zbliżonym poziomie rok do roku, obniżono koszty zużycia materiałów, paliw oraz nośników energii. W 2025 roku KGHM kontynuuje prace w tym zakresie. Spółka sformalizowała i wdraża Plan Optymalizacji Kosztowej, który jest warunkiem niezbędnym w realizacji długoterminowych planów. Uruchamiane są projekty optymalizacyjne w obszarze planowania i rozliczania zużycia materiałowego oraz usług realizowanych przez podmioty zewnętrzne – powiedział prezes KGHM.

Inwestycje

Wydatki na inwestycje spółki w 2024 roku wyniosły 3,94 miliardy złotych, i były wyższe o 13 procent w ujęciu rok do roku. Jako priorytet uznano Główny Ciąg Technologiczny. Zainwestowano między innymi w uzbrojenie rejonów górniczych (634 miliony złotych), wymianę parku maszyn (449 miliony złotych), odwadnianie kopalń (298 miliony złotych) i rozbudowę Żelaznego Mostu (253 miliony złotych).

KGHM w ramach programu udostępniania złoża w obszarze koncesyjnym realizuje cztery główne projekty: szyb GG-1, szyb GG-2, szyb Retków i szyb Gaworzyce.

Inwestycje w obszarze hutnictwa osiągnęły wartość 714 milionów złotych, a najważniejsza była modernizacja Huty Miedzi Głogów I. W jej ramach zainstalowano piec zawiesinowy i elektryczny, instalacje fabryki kwasy siarkowego i zaaktualizowano systemy sterowania. Inwestycje objęły również Zakład Wzbogacania Rudy.

Co dalej?

KGHM deklaruje, że prowadzi intensywne prace nad długoterminowymi planami rozwoju. Na bazie przeprowadzonej w 2024 roku analizie spójności Głównego Ciągu Technologicznego zostaną wyznaczone optymalne kierunki rozwoju KGHM w długim horyzoncie czasowym. Jako priorytet spółka uznała zagwarantowanie perspektywicznych i stabilnych warunków operacji w górnictwie, przeróbce i hutnictwie. KGHM będzie dalej prowadził prace eksploracyjne w celu rozwoju bazy zasobowej, utrzymania i wzrostu produkcji oraz maksymalizacji wartości aktywów.

KGHM / Marcin Karwowski