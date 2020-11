Zielony kurs gigantów napawa KGHM optymizmem Alert

Konferencja prasowa KGHM.

Dzisiaj miała miejsce konferencja wynikowa KGHM Polska Miedź S.A. podsumowująca trzy kwartały 2020 roku. Prezes spółki Marcin Chludziński przyznał, że przez pandemię okres ten był trudny, ale globalny trend ku zielonej energii oznaczać będzie wzrost popytu na miedź, co napawa firmę optymizmem.

Wyniki KGHM w III kwartale 2020 roku

– Ostatnie dziewięć miesięcy były ciężkie dla KGHM z powodu pandemii koronawirusa. Dobra informacja jest taka, że zakończyliśmy ten okres dobrze patrząc na okoliczności, z rekordowym wynikiem EBITDA zarówno w Polsce, jak i za granicą, projekt Sierra Gorda miał dwukrotnie większą EBITDA niż w roku poprzednim. Jest to efekt utrzymania zdolności operacyjnej i ciągłości działania naszych wszystkich operacji. To jeszcze nie koniec pandemii, w tym momencie jesteśmy pod jeszcze większą presją niż w pierwszej części roku. Wzrost cen miedzi jest wynikiem większego popytu w Chinach i optymizmu na rynku związanego ze szczepionką na COVID-19. Nasza kapitalizacja wynosi obecnie około 30 miliardów złotych. Chiny i Stany Zjednoczone pójdą w stronę zielonej energii, a to wpływa na optymizm w naszej branży w krótkiej i długiej perspektywie – powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński.

Szczegółowe wyniki KGHM są dostępne w oficjalnej prezentacji spółki oraz na BiznesAlert.pl.

Michał Perzyński