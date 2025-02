Sprzedaż elektryków w Polsce. Kia na czele, spadek Tesli

Kia Polska w styczniu 2025 roku niespodziewanie została liderem pod względem liczby rejestracji nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym (BEV), wyprzedzając Mercedes Benza, Hyundaia, Teslę oraz BMW. Koreański koncern planuje, że w tym roku sprzeda w naszym kraju 3300 samochodów z napędem elektrycznym: osobowych i lekkich dostawczych, które pojawią się w salonach pod koniec 2025 roku. Plan zrealizowany będzie więc w dużym stopniu w oparciu o samochody osobowe, co oznacza potrojenie sprzedaży w stosunku do 2024 roku.

W poprzednim miesiącu zarejestrowano łącznie 196 elektrycznych Kia, i był to najlepszy wynik tej marki w tym segmencie na naszym rynku. W 2024 roku, który ewidentnie należał do marek premium, Kia Polska dostarczając 1018 w pełni zelektryfikowanych aut zajęła dopiero szóste miejsce, choć najlepsze spośród tzw. marek popularnych. Rok wcześniej firma była na trzecim miejscu w tym rankingu, a w 2022 roku nawet na drugim.

Odrodzenie, czyli blisko 200-procentowy wzrost

2024 rok był najsłabszy od dwóch lat. Koreańczycy zaliczyli spadek rejestracji nowych elektryków o 25,9 procent, a ich udziały skurczyły się do 6,1 procent. Teraz, jak w styczniu liczba rejestracji skoczyła o 198 procent, niczym chińskim markom, firma ma 17,5 procent udziałów w tym segmencie polskiego rynku.

Powrót na szczyty zapewniły głównie dwa modele. W TOP10 stycznia 2025 roku, publikowanym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego znalazły się: crossover Kia EV6 (124 sztuk) oraz kompaktowy SUV Kia EV3 (52 sztuk). Pozostałe elektryki, które trafiły w ubiegłym miesiącu do klientów to według danych Kia Polska: EV9 (11 sztuk), Niro EV (6 sztuk) oraz Soul (3 sztuki).

Z wyliczeń Biznes Alert wynika, że rejestracje elektryków Kia znacznie wzrosły w listopadzie i grudniu, o około 50 procent w stosunku do średniej za 2024 rok.

– To właśnie dzięki EV3 sprzedaż samochodów elektrycznych zaczęła sukcesywnie rosnąć pod koniec ubiegłego roku. Wpływ na większe zainteresowanie elektrykami z logo Kia na masce miała też wyprzedażowa oferta specjalna i atrakcyjne finansowanie – informuje Monika Krzesak, PR Manager w Kia Polska.

Będzie zmiana w wewnętrznym rankingu?

Crossover EV6, laureat m.in. nagrody Car of the Year 2022 był najlepiej sprzedającym się modelem koreańskiej marki w 2024 roku, i dzięki rejestracji 431 sztuk zajął siódme miejsce w TOP10 elektryków w Polsce. Drugi najchętniej wybieranym samochodem był kompaktowy crossover Niro EV (379 sztuk), który zamykał ten ranking. Inna sprawa, że oba modele, według danych PZPM zanotowały duże spadki, odpowiednio o 36,8 i 29,2 procent, tym samym ściągając Kia Polska z podium.

Kolejne miejsca w wewnętrznym rankingu Kia Polska zajęły EV3 (107 sztuk) i największy SUV EV9 (89 sztuk). Auto trafiło do polskich salonów na przełomie 2023/2024. Jest to pokaz siły Koreańczyków, że potrafią projektować duże, bardzo funkcjonalne elektryczne SUV-y. Drugą nowością w 2024 roku był model EV3, pierwszy kompaktowy SUV Kia od podstaw zaprojektowany jako elektryk.

Nowe modele podwyższą sprzedaż

Kia Polska pokłada w EV3 duże nadzieje. – Jestem przekonana, że to będzie najbardziej wolumenowy samochód elektryczny z logo Kia na masce, który przyciągnie do naszej marki zarówno klientów, którzy jeżdżą już samochodem elektrycznym konkurencji jak i tych, którzy planują zakupić pierwszego w życiu elektryka – mówi Monika Krzesak.

EV3, którego cena zaczyna się od 166 900 złotych brutto jest oferowany z dwoma akumulatorami i w czterech wersjach wyposażenia. Niezależnie od wielkości akumulatora (58,3 kWh lub 81,4 kWh) i samochód zawsze jest napędzany silnikiem elektrycznym o mocy 204 KM, który zapewnia przyspieszenie do 100 km/h w czasie około 7,5 sekundy.

Jego deklarowany zasięg wynosi powyżej 600 kilometrów, co jest rzadkością wśród kompaktowych SUV-ów. Aby doładować akumulator od 10 do 80 procent, wystarczy ponoć 29 minut.

Na początku lutego 2025 roku firma ogłosiła nowy promocyjny cennik EV9, swojego największego elektrycznego SUV-a. Dzięki temu osoby zainteresowane zakupem aut z roku produkcji 2023 mają możliwość skorzystania z dofinansowania nabycia samochodów elektrycznych w Polsce w ramach nowego rządowego programu NaszEauto.

W ofercie wyprzedażowej, po uwzględnieniu rządowej dopłaty 30 000 złotych dla jednoosobowych działalności gospodarczych i osób fizycznych z kartą dużej rodziny, wypasiona Kia EV9 w wersji GT-Line akumulatorem o pojemności 99,8 kWh kosztuje teraz 245 065 złotych, przy rządowej dopłacie 30 000 złotych.

3300 nowych elektryków od Kia Polska

Oczywiście oprócz EV9 rządowym programem „NaszEauto” są objęte również pozostałe elektryczne modele – EV3, EV6 i Niro EV (co uwzględnione jest w cenach), a przypomnijmy, że budżet tego programu to 1,6 miliarda złotych. W tym roku czekają na dwie premiery elektrycznych Kia. Za kilka dni odbędzie się światowy debiut EV4, który w Polsce od trzeciego kwartale tego roku będzie dostępny w salonach zarówno w nadwoziu sedan jak i hatchback. W czwartym kwartale do salonów wjedzie nowy elektryczny SUV czyli EV5.

Kia Polska zaplanowała, że 2025 roku sprzeda 3300 samochodów elektrycznych. Wolumen obejmuje także nowe lekkie pojazdy użytkowe, oparte na tzw. Platform Beyond Vehicle (PBV). Kia zaoferuje PV5 w kilku konfiguracjach – jako „Passenger Van” zaprojektowany z myślą o wygodzie pasażerów oraz „Cargo Van” zoptymalizowany pod kątem przewozu towarów. PV5 trafi do Polski jeszcze w czwartym kwartale 2025 roku. Plan zrealizowany będzie więc w dużym stopniu w oparciu o samochody osobowe, co oznacza potrojenie sprzedaży w stosunku do 2024 roku.

