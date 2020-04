Klienci wysoko oceniają gaz od Taurona Alert

(fot. BiznesAlert.pl)

Według badania satysfakcji klientów przeprowadzonego przez Tauron, 87 procent klientów poleciłoby gaz od Taurona rodzinie i znajomym. W 2019 roku udział energetycznego lidera w rynku zmiany sprzedawcy gazu dla klientów indywidualnych i z sektorach małych i średnich przedsiębiorstw sięgnął niemal 40 procent.

Klienci zadowoleni z Taurona

Badanie satysfakcji klientów, przeprowadzone w 2019 r. przez niezależną firmę badawczą PBS sp. z o.o., pokazało, że oferta gazowa Taurona cieszy się uznaniem wśród klientów. Aż 87 procent badanych deklaruje, że poleciłoby zakup gazu w Tauronie swojej rodzinie i znajomym. Klienci pozytywnie oceniają również jakość obsługi.

– Rozwiązania proklienckie wprowadzamy we wszystkich obszarach naszej działalności, bo dążymy do tego, by być firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby odbiorców. Wykorzystujemy nowoczesne technologie, które pozwalają nam sprawniej i szybciej obsługiwać naszych klientów – podkreśla Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Tauron Polska Energia

Do wyboru oferty gazowej Taurona zachęca prosty sposób zawarcia umowy. Nie jest potrzebna do tego procesu faktura od dotychczasowego sprzedawcy czy numer licznika. Po podpisaniu przez klienta umowy wraz z pełnomocnictwem do zmiany sprzedawcy, Tauron załatwi wszystkie formalności za klienta. Zmiana sprzedawcy gazu nie wymaga wymiany licznika czy instalacji i odbywa się bez przerw w dostawie gazu.

W ramach oferty klienci mają do wykorzystania po 3000 zł na pokrycie kosztów naprawy urządzeń domowych oraz usterek instalacji gazowej i elektrycznej. Tauron przygotował również dodatkowe bonusy dla osób, które wybiorą ofertę pakietową lub gazową za pośrednictwem serwisu obsługowego Mój Tauron. Korzystanie z serwisu umożliwia również łatwy dostęp do faktur czy informacji o bieżących płatnościach. Dostęp do tych informacji klienci mają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.