Kogeneracja otrzymała dofinansowanie na modernizację rynku ciepła w Gminie Siechnice Alert

fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja należący do PGE Energia Ciepła otrzymał ponad dwa miliony złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Inwestycja spółki znalazła się na liście projektów pozytywnie ocenionych w ramach konkursu zorganizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Modernizacja i likwidacja

Projekt „Przyłączenia odbiorców do systemu ciepłowniczego poprzez budowę osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy w Siechnicach i Świętej Katarzynie” polega na rozbudowie w Gminie Siechnice sieci ciepłowniczych o długości blisko trzech kilometrów, co pozwoli kolejnym odbiorcom na korzystanie z efektywnego i bezpiecznego ciepła sieciowego. Do sieci ciepłowniczej przyłączone zostaną zarówno obiekty nowo powstające, jaki i te pochodzące z tzw. rynku wtórnego, czyli korzystające dotychczas z innego, mniej efektywnego źródła ciepła. Projekt przewiduje również modernizację polegającą na wymianie istniejących kotłowni oraz likwidację węzła grupowego na rzecz bardziej wysokowydajnych indywidualnych węzłów cieplnych.

– Wszystkie działania rozwojowe i modernizacyjne wpływają na rozszerzanie zasięgu sieci ciepłowniczych, zwiększenie efektywności energetycznej, niezawodność dostaw ciepła, a co najważniejsze, dadzą również efekt środowiskowy, gdyż przyczynią się do ograniczania niskiej emisji. Wsparcie finansowe z NFOŚIGW dla siechnickiego projektu potwierdza, że droga, którą obraliśmy jest słuszna – mówi Mariusz Michałek, prezes Kogeneracji.

Na liście projektów pozytywnie ocenionych przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej znalazło się również pięć innych projektów z zakresu emisyjności oraz ciepłownictwa należących do Grupy PGE. Największa kwota wsparcia, bo blisko 485 mln zł, przeznaczona zostanie na projekty realizowane przez Elektrownię Bełchatów, mające na celu: redukcję emisji tlenków siarki i rtęci oraz obniżenie emisji pyłu. Kwotę 9 mln zł w formie dotacji otrzymała również Elektrociepłownia PGE Toruń na modernizację sieci i węzłów. Łączna kwota dofinansowania, którą otrzymają spółki wynosi blisko pół miliarda zł. Aktualnie w Grupie PGE realizowanych jest 20 projektów na kwotę wsparcia w formie pożyczki lub dotacji w wysokości ponad 400 mln zł.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura