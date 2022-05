Kokociński: Veolia chce być hubem ciepła, który szuka synergii z partnerami Ciepłownictwo

Konferencja impact'22 w Poznaniu. Fot. BiznesAlert.pl

Staramy się szukać synergii z naszymi partnerami, by być hubem, który zbiera ciepło, waloryzuje je, uzupełnia i dostarcza do odbiorców – powiediał Paweł Kokociński, dyrektor departamentu efektywności energetycznej i klimatu w Veolia Energia Poznań.

Paweł Kokociński na impact’22

– Wyszliśmy od przedefiniowania naszej roli na rynku. Staramy się szukać synergii z naszymi partnerami, by być hubem, który zbiera ciepło, waloryzuje je, uzupełnia i dostarcza do odbiorców. Pod Poznaniem uzyskujemy ciepło z oczyszczonych ścieków, które dostarczamy do pobliskiego osiedla. Dzięki współpracy z Volkswagenem, pobieramy ciepło z zakładu produkcyjnego, co pozwala nam zaoszczędzić spalanie węgla. Mamy projekt odzyskiwania ciepła z instalacji klimatyzacyjnych, cennym towarem są dla nas opary od gotowania – mówił Kokociński.

– My jako przedsiębiostwo ciepłownicze, musimy mieć możliwość dostarczenia klientom w każdej chwili. Ciepło można łatwo magazynować, wystarczy dobrze izolowany zbiornik. W Polsce rozwijamy akumulatory ciepła, nasz ma 64 mln litrów pojemności. Dzięki temu możemy optymalizować ekonomicznie nasze wytwarzanie, zwiększamy bezpieczeństwo dostaw – dodał.

Opracował Michał Perzyński