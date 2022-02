Kolejna wichura i kolejny rekord. Polskie wiatraki dają z siebie wszystko Alert

Farma wiatrowa Jarocin-Koźmin. Fot. Bartłomiej Sawicki/BiznesAlert.pl

W środę wieczorem wiatraki pobiły nowy rekord – prawie 6,72 GWh produkcji energii wiatrowej. Poprzedni, styczniowy, to ponad 6,64 GWh – wynika z danych opublikowanych przez Polskie Sieci Elektorenergetyczne.

W środę o godzinie 19 wiatraki pobiły kolejny rekord produkcji energii – prawie 6,72 GWh. Wynika z dobowych raportów funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i Rynku Bilansującego, publikowanych przez PSE. Poprzedni, styczniowy rekord wyniósł ponad 6,64 GWh. Skala produkcji energii wiatrowej była wynikiem silnego wiatru wiejącego nad Polską od środowego wieczoru.

Z danych Agencji Rynku Energii z 31 grudnia 2021 roku, wynika, że moc zainstalowana farm wiatrowych wyniosła 7116,7 MW, wzrosła więc w porównaniu do grudnia poprzedniego roku o 11 procent. Moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii to prawie 17 GW. Farmy produkujące energię z wiatru to 42 procent tej ilości.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zastrzegają jednak. eneracja farm wiatrowych zależy od siły wiatru i ma zmienny charakter.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Polska Agencja Prasowa/Michał Perzyński