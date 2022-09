Kolejne problemy nowego bloku węglowego Elektrowni Jaworzno Alert

Nowy blok Elektrowni Jaworzno ponownie został wyłączony z eksploatacji po przyłączeniu do sieci w zeszłym tygodniu. Powód to nieplanowana niedostępność o niepodanej przyczynie. Powrócił do pracy i pracuje z ubytkiem mocy po postoju remontowym.

Komin w Elektrowni Jaworzno. fot. Piotr Stępiński/BiznesAlert.pl

Komunikat Taurona z godziny 4.33 z dziesiątego września głosi, że najnowocześniejsza jednostka wytwórcza spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron będzie do północy 11 września pracowała z ubytkiem mocy sięgającym 236 z 910 MW. Tauron podaje, że jest to ubytek „z powodu warunków eksploatacyjnych”.

Blok 910 MW został oddany do użytku w 2020 roku i ma problemy z pracą po serii usterek z 2021 roku. Trwa spór między Tauronem a generalnym wykonawcą nowego bloku, czyli Rafako, które obarczają się winą za problemy. Rafako uważa, że Tauron używał w bloku niewłaściwego węgla, a ten odparowuje, że to ta pierwsza firma odpowiadała za monitoring warunków eksploatacji w okresie przejściowym.

Wojciech Jakóbik