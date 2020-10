Komisja chwali porozumienie rządu z górnikami i porozmawia o wydzieleniu aktywów Alert

Komisarz ds. energii Unii Europejskiej Kadri Simson chwali porozumienie rządu polskiego z górnikami o wyłączeniu kopalni Polskiej Grupy Górniczej do 2049 roku – podaje Financial Times. Rząd polski zamierza na dniach rozpocząć rozmowy z Komisją o wydzieleniu aktywów węglowych z energetyki.

Warto przypomnieć, że według informacji BiznesAlert.pl rząd polski próbuje przekonać Komisję do zmiany prawa umożliwiającej realizację jednego z postulatów związków zawodowych, czyli dofinansowania unijnego bieżącej działalności kopalni do czasu ich zamknięcia. Obecne prawo o pomocy publicznej wyklucza taką możliwość.

Komisarz Simson udzieliła wywiadu Financial Times, w którym przyznaje, że część krajów może odejść od węgla szybciej niż planują, a niektóre będą potrzebowały więcej czasu jak jej rodzima Estonia zależna od ropy łupkowej czy Polska polegająca na węglu. Zyskają wsparcie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mającego dofinansować transformację w krajach „najbiedniejszych i najbardziej zależnych od paliw kopalnych”.

Komisarz zastrzegła jednak, że nie może narzucać miksu energetycznego poszczególnym państwom członkowskim. Przyznała, że trwa spór o to, czy powinny dokonywać transformacji z użyciem gazu czy atomu, ale decyzja należy do nich. Komisja zamierza wspierać wytwarzanie wodoru z użycie Odnawialnych Źródeł Energii i gazu, a także wykorzystać sieć gazociągów europejskich do transportu tego paliwa, które może zapewnić dekarbonizację gospodarki.

Pełnomocnik rządu RP do spraw transformacji energetyki i górnictwa Artur Soboń poinformował Reutersa, że na dniach ruszą rozmowy z Komisją Europejską na temat wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych w celu ułatwienia finansowania ich inwestycji nisko- i zeroemisyjnych. Proces ma ruszyć w przyszłym roku i przybrać formę przedstawioną do końca roku. Może to być model niemiecki albo inny i będzie to temat rozmów z Komisją.

Financial Times/Reuters/Wojciech Jakóbik