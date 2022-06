Komisja Europejska wszczęła postępowanie antymonopolowe ws. węgierskiego MOLa Alert

Unijni regulatorzy antymonopolowi rozpoczęli w czwartek pełnowymiarowe dochodzenie w sprawie planowanego przejęcia słoweńskiej odnogi grupy OMV przez węgierski koncern MOL – donosi Reuters.

fot. WIkimedia Commons

MOL i chorwacka spółka naftowo-gazowa INA, której największym udziałowcem jest MOL, ogłosiły rok temu transakcję nabycia OMV Slovenija, drugiego co do wielkości producenta paliw w Słowenii. W maju MOL zwrócił się do UE o zgodę na transakcję i nie zaproponował żadnych warunków zaradczych w celu ograniczenia konkurencji tak jak zrobił to Orlen w przypadku procesu fuzji z Lotosem. Komisja Europejska wyraziła zaniepokojenie, że umowa o połączeniu drugiego i trzeciego co do wielkości dostawców paliw w Słowenii może ograniczyć konkurencję.

– Aby ceny paliw na stacjach paliw nie były sztucznie zawyżane przez brak konkurencji, musimy uważnie obserwować konsolidację – napisała w oświadczeniu wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager

Według Komisji, taka konsolidacja może znacznie utrudnić wejście na rynek innych zainteresowanych nim podmiotów. KE dała sobie czas do 28 listopada na podjęcie decyzji w sprawie zgody na przejęcie lub jej braku.

Reuters/Mariusz Marszałkowski