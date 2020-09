Jest szkic planu przyspieszenia polityki klimatycznej przez Komisję Alert

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Fot.; BiznesAlert.pl

Portal Euractiv.com dotarł do szkicu planu Komisji Europejskiej, który zakłada podniesienie celu redukcji emisji CO2 w Unii do 55 procent w 2030 roku i większy docelowy udział Odnawialnych Źródeł Energii.

Zdaniem Komisji pandemia koronawirusa to szansa na przyspieszenie transformacji ku gospodarce neutralnej klimatycznie. Bruksela chce, by kontynent był neutralny klimatycznie do 2040 roku. Uważa, że realizacja celu redukcji emisji CO2 o 55 procent do 2030 roku jest możliwa do zrealizowania z punktu widzenia gospodarki oraz przyniesie korzyści Europie. Nowy cel unijny ma nie być zależny od polityki klimatycznej poza nią, czyli także deklaracji innych państw i regionów.

Komisja chce także zaproponować wyższy cel udziału OZE w miksie energetycznym na poziomie 38-40 procent w 2030 roku (obecnie ten cel to 32 procent). EurActiv.com oblicza, że oznacza to konieczność ograniczenia zużycia węgla o 70 procent w stosunku do 2015 roku, ropy i gazu o odpowiednio 30 i 25 procent. W tym celu Komisja ma zamiar uruchomić inwestycje we wszystkich sektorach, które powinny zwiększyć wartość o około 350 mld euro rocznie. Mają one zapewnić, że zielony zwrot gospodarczy przyniesie modernizację.

Dokument z propozycją Komisji ma zostać omówiony w Parlamencie Europejskim oraz Radzie Unii Europejskiej. Bułgaria, Czechy, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry już zapowiedziały w liście poparcie dla „realistycznych” celów klimatycznych. Przemysł energochłonny obawia się negatywnych konsekwencji i apeluje o programy osłonowe mające chronić Europę przed zjawiskiem carbon leakage, czyli ucieczką emisji poza Unię.

EurActiv.com/Wojciech Jakóbik