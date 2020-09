Komisja PE chce neutralności klimatycznej do 2050 roku w każdym państwie UE Alert

Parlament Europejski fot. CC-BY-4.0: © European Union 2019 – Source: EP

Europosłowie Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego zagłosowali za wprowadzeniem obowiązku neutralności klimatycznej do 2050 roku zarówno w Unii Europejskiej, jak i państwach członkowskich, i wzywają do bardziej ambitnego celu redukcji emisji do 2030 roku.

Sprawozdanie zostało przyjęte

W piątek Komisja Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła sprawozdanie w sprawie prawa klimatycznego UE 46 głosami za, 18 przeciw i 17 wstrzymujących się.

Posłowie poparli ogólny cel unijnego prawa klimatycznego, jakim jest zapisanie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. W prawodawstwie UE, ale jednocześnie domagają się bardziej ambitnego celu na 2030 roku. Wzywają do ograniczenia emisji o 60 procent w 2030 roku, w porównaniu z 1990 roku. Wczesniej Komisja proponowała „co najmniej 50 procent do 55 procent”. Komisja chce również, aby po przeprowadzeniu oceny skutków regulacji, Komisja zaproponowała cel pośredni na 2040 rok, aby upewnić się, że UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu na 2050 rok.

Droga do neutralności klimatycznej

Europosłowie wzywają Komisję do zaproponowania do 31 maja 2023 roku trajektorii na szczeblu UE, jak osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku, w drodze zwykłej procedury decyzyjnej. Trajektoria podlega przeglądowi po każdym inwentaryzacji na poziomie globalnym.

Posłowie zwracają się również do Komisji, aby oceniła i zaproponowała poprawki do wszystkich odpowiednich przepisów UE, które przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Chcą również, aby Komisja co dwa lata wydawała raport na temat postępów poczynionych przez UE i państwa członkowskie w realizacji celów klimatycznych. Zaproponowano również utworzenie niezależnego organu naukowego, który będzie monitorował postępy.

– Zarówno UE, jak i wszystkie państwa członkowskie muszą osiągnąć cel 2050 roku – czytamy w komunikacie komisji parlamentu.

W przeciwieństwie do propozycji Komisji, posłowie chcą również, aby zarówno UE, jak i wszystkie państwa członkowskie indywidualnie stały się neutralne dla klimatu do 2050 roku, i wzywają do finansowania ze strony UE i państw członkowskich, aby to uczynić. Ponadto posłowie twierdzą, że zarówno UE, jak i państwa członkowskie powinny osiągnąć neutralność klimatyczną po 2050 roku, co oznacza, że ​​muszą ograniczyć więcej gazów cieplarnianych niż emitują.

UE i państwa członkowskie muszą również wycofać wszystkie bezpośrednie i pośrednie dotacje do paliw kopalnych najpóźniej do 31 grudnia 2025 roku, Podkreślając potrzebę kontynuowania wysiłków na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego.

Wreszcie, posłowie do PE dołączają artykuł przeglądowy, aby zapewnić zgodność prawa klimatycznego z wysiłkami na rzecz ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5 ° C, zgodnie z porozumieniem paryskim.

Następne kroki

Parlament zagłosuje w pierwszym czytaniu podczas sesji plenarnej w dniach 5-8 października, po której będzie gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi.

Tło

Komisja Europejska zaproponowała w marcu 2020 roku europejskie prawo klimatyczne, które nakładałoby na UE prawny wymóg neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jest to następstwem decyzji Rady Europejskiej z grudnia 2019 roku o zatwierdzeniu celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wniosek jest centralną częścią Europejskiego Zielonego Ładu przedstawionego przez przewodniczącego Komisji von der Leyena podczas debaty plenarnej w grudniu.

Parlament Europejski/Bartłomiej Sawicki