Komisja przedstawi plan działania na wypadek pełnego kryzysu dostaw gazu Alert

Komisja Europejska. Źródło: Europa.eu

Dziennik El Pais informuje, że Komisja Europejska przedstawi 18 maja plan ograniczeń poboru gazu w razie kryzysu dostaw wywołanego przez Rosję. Bułgaria oraz Polska zostały już odcięte od gazu rosyjskiego, ale to może nie być koniec.

El Pais ustalił, że Komisja liczy się z możliwością całkowitego zatrzymania dostaw z Rosji nawet jeśli państwa członkowskie nie zdecydują się na embargo. Wówczas koniecznie będzie racjonowanie dostaw gazu oraz współpraca krajów z większymi zapasami oraz alternatywnymi źródłami dostaw na rzecz wsparcia tych, które mają mniejsze możliwości. Takie działanie reguluje Rozporządzenie SOS, o którym pisał w przeszłości BiznesAlert.pl. Zakłada solidarność państw unijnych z zastrzeżeniem, że dostawy interwencyjne do sąsiadów nie mogą pozbawić gazu klientów wrażliwych w krajach świadczących taką pomoc. Chodzi między innymi o szkoły i szpitale.

Co ciekawe, Polska posiada jedne z największych procentowo zapasów gazu w Europie. Jej magazyny mają pojemność 3 mld m sześc. i są zapełnione w 83,6 procentach. Zapotrzebowanie roczne na gaz w Polsce to 20 mld m sześc. Dla porównania Niemcy zgromadzili w magazynach o pojemności 20 mld m sześc. niecałe 8 mld, a ich roczne zapotrzebowanie to 100 mld m sześc.

Dekret prezydenta Rosji Władimira Putina wymusza na Gazpromie oczekiwanie, że jego klienci skorzystają z nowego systemu płatności, który potencjalnie może być formą naruszenia sankcji zachodnich wobec Rosjan za atak na Ukrainę. Tak zwane ultimatum rublowe zostało według informacji Komisji Europejskiej odrzucone, ale dostawy zostały przerwane do Bułgarii oraz Polski. Gazprom uspokaja klientów, że nowy mechanizm nie musi naruszać sankcji, ale Komisja ma wątpliwości sugerowane także przez polskie PGNiG.

El Pais/Wojciech Jakóbik