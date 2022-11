PGE prezentuje wyniki finansowe za III kwartał 2022 roku (NA ŻYWO) Energetyka

Witamy w relacji na żywo z konferencji prasowej poświęconej wynikom Polskiej Grupy Energetycznej za III kwartał 2022 roku. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

Konferencja prasowa PGE. Fot. Michał Perzyński

Wyniki finansowe PGE za III kwartał 2022 roku

– Kiedy pojawiły się informacje, że obligo giełdowe może zostać zniesione, natychmiast podjęliśmy decyzję o stworzeniu własnej platformy handlu energią elektryczną. Nie wyobrażamy sobie handlu w sposób nietransparentny – powiedział Dąbrowski.

– Doszło do wydarzeń nadzwyczajnych, co spowodowało, że musieliśmy zweryfikować założenia naszej strategii – powiedział prezes PGE komentując decyzję o zaangażowaniu w projekt jądrowy. Więcej informacji tutaj.

– Realizujemy prace nad atomem zgodnie z listem intencyjnym. Pracujemy nad planem rozwoju, sprawdzamy warunki geologiczne, pracujemy nad harmonogramem inwestycji. Koreańczycy bardzo pozytywnie ocenili lokalizację w Pątnowie. Dobre wyniki analiz są kluczowe dla dalszego postępu projektu – powiedział prezes PGE.

„Niebagatelną kwestią jest także zrozumienie ze strony społeczeństwa. Akceptacja dla atomu to 85 procent, duża jest w tym rola edukacji państwa. Partner koreański jest sprawdzony, realizuje on inwestycje w terminie i budżecie” – prezes zarządu PGE o atomie ⚛️ — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) November 23, 2022

Prezes PGE Wojciech Dąbrowski powiedział na konferencji prasowej, że PGE bierze aktywny udział w wycenie aktywów spółki przed przekazaniem ich do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Podał on szczegóły dotyczące prac przed wydzieleniem aktywów węglowych. Więcej poniżej:

Dalsza część wyników finansowych:

▪️Podsumowanie III kw. 2022 – wyniki operacyjne

▪️Główne czynniki budowy EBITDA

▪️EBITDA powtarzalna: perspektywa na 2023 rok pic.twitter.com/3DbxSN2ypi — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) November 23, 2022

Wiceprezes PGE ds. finansowych Lechosław Rojewski prezentuje szczegółowe dane finansowe za III kwartał 2022 roku:

▪️Wydatki inwestycyjne w III kw. 2022

▪️Zadłużenie netto w III kw. 2022

▪️Rynek energii elektrycznej – bilans energii

▪️Rynek energii elektrycznej – ceny pic.twitter.com/10Uy0R06kh — BiznesAlert.pl ⚡ (@BiznesAlert) November 23, 2022

– Realizujemy import węgla do Polski, dostarczyliśmy 4,7 mln ton węgla kamiennego na potrzeby energetyki, przemysłu, ciepłownictwa, gmin i pośredników. Podpisaliśmy umowę z ponad 220 samorządami 600 na obszarze obsługiwanym przez PGE Paliwa – powiedział prezes PGE.

Dąbrowski: Trzeba ograniczyć wzrost cen energii. Nie możemy jednak prowadzić działalności poniżej naszych kosztów, bo doprowadziłoby to do upadku firmy. Nasze nadzwyczajne zyski czy wysokie marże to plotki, codziennie walczymy z fake newsami na ten temat.

– Dzisiaj koszty naszej działalności są wyższe niż kapitalizacja giełdowa, musimy mądrze zarządzać każdą złotówką – dodał.

– Wojna w Ukrainie przyczynia się do kryzysu energetycznego, chcemy, by był on jak najmniej odczuwalny dla klientów. Nasze inwestycje są podstawą utrzymania tempa transformacji energetycznej – mówił Wojciech Dąbrowski.

– Po utworzeniu NABE ciepłownictwo pozostanie w ramach naszej grupy, będziemy największym producentem ciepła w Polsce. Realizujemy działania organizacyjne mające przygotować nas do NABE, aktywnie uczestniczymy w procesie wyceny, uregulowaliśmy przyszłe relacje między PGE a PGE GiEK w zakresie rynku mocy, rozmawiamy ze stroną społeczną – powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Zaczyna się konferencja prasowa PGE. Szczegółowe wyniki można znaleźć tutaj.

