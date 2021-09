Transformacja w kierunku zeroemisyjnym podczas VII Kongresu Energetycznego DISE (NA ŻYWO) Energetyka

Kongres Energetyczny DISE. Fot. BiznesAlert.pl.

Zapraszamy do śledzenia relacji z pierwsza dnia VII edycji Kongresu Energetycznego DISE. Wydarzenie startuje o godz. 9:00. Materiał jest aktualizowany na bieżąco.

12:41

– Prezes NFOŚiGW zdradza plany odnośnie do magazynów energii. Taki magazyn ma między innymi gromadzić energię na co najmniej 15 minut by oddawać ją do sieci w szczycie zapotrzebowania. – To wszystko musi być skorelowane w czasie z odejściem od systemu opustów – dodał. – Jesteśmy gotowy przedstawić od pierwszego stycznia warunki, które pozwolą mu skorelować te technologie z gospodarstwem domowym – zaznaczył.

12:33

– Sieć elektroenergetyczna potrzebuje czasu na rozwój. Nawet jeżeli Europejski Zielony Ład wykorzystać w tym celu, to także wymaga czasu i odpowiedniego planowania – powiedział Przemysław Mandelt, prezes Tauron Ekoenergia.

12:24

– Gaz jest dwukrotnie mniejszym emitentem niż węgiel. Należy spełnić szereg wymagań przy transformacji energetycznej. Jesteśmy społeczeństwem uzależnionym od bezpiecznych i stabilnych dostaw energii. Wiatr i słońce są chimeryczne. Z magazynami energii możemy sobie poteoretyzować. Nie wiem kiedy powstanie elektrownia jądrowa. Trudno mi sobie wyobrazić, że taka elektrownia SMR zastąpi elektrociepłownie w ścisłej zabudowie. Potrzebujemy redukcji szybko, tu i teraz – podkreślił Robert Perkowski, wiceprezes PGNiG.

12:13

– Protesty społeczne nie były jedyną przyczyna wprowadzenia ustawy 10H. Problemem było uregulowanie wszystkich nieuregulowanych inwestycji. Myślę, że obecna nowelizacja ustawy odległościowej jest najlepiej przygotowaną i skonsultowaną ustawą w ostatnich latach i liczę, że zostanie szybko przyjęta – zapowiedziała była podsekretarz stanu w ministerstwie rozwoju, pracy i technologii (MRPiT).

11:50

– Mamy zwiększony wzrost gospodarczy, potrzebujemy więcej energii. Z jednej strony musimy zastępować te źródła, które wypadają z systemu, ale musimy też dostawiać nowe bloki, które muszą uzupełniać zwiększone zapotrzebowanie na energię. My nie mamy takiego komfortu jak firmy niemieckie. Menadżerowie polskich firm energetycznych z jednej strony dostają plecak z kamieniami, a jednocześnie karze się im biegać sprint na 100 metrów z innymi firmami z zachodniej Europy. To nie jest sprawiedliwa transformacja. Gospodarka i prawa ekonomii zawsze przypomną o sobie. Przykładem takiego faktu pochodzi z byłego bloku wschodniego. Ten blok rozsadziła ekonomia. Ludzie nie chcieli wydawać pieniędzy na zbrojenia, a do tego mieć nieefektywnej gospodarki centralnie planowanej – powiedział poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski.

11:47

– Pewne rzeczy muszą być oceniane z punktu widzenia ekonomicznego. Co do cen energii, musimy zastanowi się co jest składową tych cen. W przypadku obecnej sytuacji nie wynikają one z cen produkcji. Dzisiaj 24 GW niemieckiej energii generowanej jest dziś z elektrowni opalanych węglem brunatnych. Nikt w Polsce nie spodziewał się, że ETS stanie się mechanizmem spekulacyjnym – powiedział poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski.

11:40

– Ważna jest polityka, na której się opieramy i dokumenty strategiczne m.in. Polityka Energetyczna Polski 2040. W perspektywie lat, te dokumenty strategiczne wymagają pewnych uaktualnień. Ma na to wpływ m.in. rozwój technologii. Sprawiedliwa transformacja energetyczna musi być przeprowadzona nie wykluczając regionów górniczych czy dużych grup społecznych. Obecnie pracujemy nad programami sprawiedliwej transformacji, które mają wynosić około 60 mld złotych. Plany te mają spowodować dynamiczny rozwój gospodarek, ale też zbudować alternatywę dla ciężkiego przemysłu, który dotychczas współpracował z przemysłem wydobywczym – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

– Przygotowaliśmy kilka inicjatyw mających na celu zbudowania porozumienia pomiędzy rożnymi sektorami w tym morskiej energetyki wiatrowej, fotowoltaiki, czy wodoru. We wszystkich tych porozumieniach budujemy i łączymy świat nauki z przemysłem, z samorządami, czy z władzą rządową. Ma to stworzyć optymalne warunki do rozwoju danego sektora – zaznaczył wiceminister.

– Naczelna myśl przewodnia w tych inicjatywach to maksymalizacja udziału polskich firm w tych projektach. Zależy nam na rozwoju polskich czempionów gospodarczych – dodał.

10:34

– Konieczne będzie zapewnienie podaży energii elektrycznej. Elektryfikacja gospodarki może mieć miejsce jedynie w przypadku niskich cen energii. To warunek konieczny takiej elektryfikacji. Ważnym ogniwem zapewniającym niskie ceny energii, pozbawione dodatkowych kosztów jak m.in. opłaty emisyjna, będzie morska energetyka wiatrowa. Podstawą bezpieczeństwa energetycznego są stabilne stabilne źródła energii. W naszych warunkach OZE nie będzie pełnić takiej roli. Odejście od paliw kopalnych będzie możliwe dopiero po zbudowaniu pierwszych reaktorów jądrowych. Do tego czasu role przejściową będzie pełnił gaz ziemny – powiedział poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski.

Całość wypowiedzi posła Grzegorza Tobiszowskiego znajdą Państwo w poniższym materiale:

10:26

– Największym wyzwaniem przed transformacją sektora jest osiągnięcie celów neutralności klimatycznej przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego. Ważnym elementem pozwalającym osiągnąć te cele jest gospodarka obiegu zamkniętego, m.in. do wykorzystania w sektorze ciepłownictwa – powiedział Piotr Dziadzio, wiceminister w ministerstwie klimatu i środowiska.

– Zwiększenie ilości samochodów elektrycznych przyczyni się do poprawy jakości powietrza. Nie możemy jednak zapomnieć o wyzwaniach m.in. rozbudowie sieci elektroenergetycznej, zapewnienie surowców do produkcji tych samochodów czy baterii ale także kwestia utylizacji tych baterii – dodał wiceminister.

10:21

– Transformacja energetyczna to również program gospodarczy, dzięki któremu możemy rozwijać naszą gospodarkę i nie być przegranym w tym wyścigu – powiedział wiceprezes PGNiG Rafał Perkowski.

9:40

Piotr Dziadzio, wiceminister w ministerstwie klimatu i środowiska podkreśla, że Sector Coupling jest jednym z ważniejszych tematów, dlatego dobrze, że znalazł się w agendzie DISE. – Jest on ważnym elementem nowej strategii klimatycznej UE – powiedział.

9:15

Rozpoczyna się VII edycja Kongresu Energetycznego DISE.

Opracowali Mariusz Marszałkowski, Michał Perzyński, Gabriela Cydejko