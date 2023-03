VI Kongres Innowacji w Energetyce już za nami (RELACJA) Innowacje

Organizatorzy VI Kongresu Innowacji w Energetyce podsumowali tegoroczne spotkanie, podczas którego uczestnicy dyskutowali o przyszłości energetyki.

W dniu 23 marca 2023 roku, w wiosennej aurze warszawskiego Hotelu Sheraton, spotkaliśmy się po raz szósty na Kongresie Innowacji w Energetyce zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą Energetyki i Ochrony Środowiska. Partnerami strategicznymi Kongresu, dzięki którym udało się zorganizować wydarzenie na wysokim poziomie merytorycznym i technicznym, były: PKN ORLEN i ENERGA Grupa ORLEN.

Wydarzenie wsparły również firmy: Energoprojekt – Katowice S.A., GE Power Sp. z o.o. , Polimex Mostostal S.A., Siemens Energy Sp. z o.o., Pro Novum oraz Transition Technologies – Systems S.A.

Patronem medialnym były czołowe portale energetyczne: BiznesAlert, BMP, CIRE, Energetyka24 i portal Nowa Energia.

Patronatem Honorowym wydarzenie objęło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Dziękujemy Partnerom i Patronom za coroczne zaufanie i wieloletnią współpracę!

W tym roku myślą przewodnią Kongresu było: „Epokowa zmiana polskiej energetyki i rola innowacji”

Tradycyjnie Kongres przygotował, poprowadził i moderował znany Państwu Tandem Profesorski Nowak – Świrski.

Udział stacjonarny wzięło blisko 140 osób, natomiast frekwencja on-line osiągnęła liczbę 298 odsłon w dniu Kongresu!

Bardzo dziękujemy Państwu za tak liczny udział na sali i przed ekranami oraz pozytywne komentarze, które pojawiły się w kuluarach i na social media!

Pozdrawiamy wiernych fanów Kongresu – dzięki Państwu tworzymy kolejne edycje wydarzenia z duszą, merytoryką i humorem! Miło nam słyszeć, że wśród wachlarza kongresów energetycznych wybierają Państwo właśnie nasz i czekają na kolejne edycje.

Co w tym roku na Kongresie?

Kongres zaszczycił swoją obecnością i przemówieniem powitalnym Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska p. Piotr Dziadzio, który omówił przyszłościowe technologie energetyczne i udział Ministerstwa Klimatu w transformacji energetycznej. Minister stwierdził, iż bez innowacyjności nie zrobimy kolejnego kroku w rozwoju branży.

Następnie, głos zabrał drugi Gość specjalny Kongresu, Piotr Pyzik – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik do spraw dialogu społecznego w Ministerstwie Aktywów Państwowych podkreślając znacznie innowacji w inwestycjach energetycznych.

Zapraszamy do nagrania z relacji on-line:

Tutaj – 0:23 min – słowo otwierające Kongres

Spojrzeliśmy w przyszłość na kolejne lata polskiej energetyki!

Profesor Konrad Świrski z PW grał w ,,Zielone czy Czarne’’ pokazując przyszłość energetyki w niepewnych czasach, stwierdzając, iż wojna w Ukrainie nie zatrzymała transformacji energetycznej. Europa była w stanie poradzić sobie z kryzysem energetycznym a transformacja, która się odbywa, musi się odbywać poprzez inwestycje w zieloną energię.

A Profesor Wojciech Nowak z AGH wygłosił prezentację: Przyszłość – jak będzie wyglądał świat 2023 -2030

Zapraszamy do nagrania z relacji on-line:

Tutaj – 0:42:30 Wypowiedzi Profesorskie

Prezentację wprowadzającą pt. „Projekt Wisła” wygłosił dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński Dyrektor ds. Operacyjnych PKN ORLEN

Zapraszamy do nagrania z relacji on-line:

Tutaj – 1:26:22 “Projekt Wisła”

Panel I Kongresu pt. Transformacja energetyczna pod presją geopolityki. Jaka będzie strategia koncernów i przedsiębiorstw energetycznych zgromadził następujących panelistów:

Piotr Pyzik – Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik do spraw dialogu społecznego Ministerstwo Aktywów Państwowych

Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych PKN ORLEN S.A.

Sławomir Żygowski – Prezes Zarządu GE Power Sp. z o.o.

Grzegorz Należyty – Prezes Zarządu Siemens Energy Sp. z o.o.

Joanna Maćkowiak – Pandera – Prezes Zarządu Forum Energii

Bogusław Rybacki – Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem Tauron Polska Energia S.A.

Waldemar Szulc – Dyrektor TGPE Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

Zapraszamy do nagrania z relacji on-line:

Tutaj – 1:36:00 Panel nr I “Transformacja energetyczna

Panel II Kongresu przejęli specjaliści IT odpowiadając na pytanie czy Mityczny cyfrowy bliźniak to przełom czy kolejny slogan sektora IT dla przemysłu

Na scenie zasiedli:

Marcin Gielniewski- Account Technology Strategist Microsoft

Krzysztof Wysocki- Strategic Consulting Senior Sales Executive Oracle

Adam Gąsiorek- CTO& Co-owner Transition Technologies PSC S.A.

Zapraszamy do nagrania z relacji on-line:

Tutaj – 4:10:33 Panel nr II “Mityczny cyfrowy bliźniak

Kolejny panel nr 3 III pt Innowacje w energetyce – czy jest na nie miejsce kiedy pod uwagę bierzemy bezpieczeństwo? A może właśnie innowację są kluczowe w następnych latach ?

Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Grzegorz Jóźwiak – Dyrektor Biura Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych, PKN ORLEN S.A.

Jerzy Trzeszczyński – Prezes Zarządu „Pro Novum”

Tomasz Okoński – Senior Account Manager GE Power

Grzegorz Należyty – Prezes Zarządu Siemens Energy

Krzysztof Figat – Prezes Zarządu Polimex Mostostal

Olgierd Sikora – Dyrektor ds. Marketingu i Rozwoju Rynku Energoprojekt Katowice

Waldemar Szulc – Dyrektor TGPE Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie

Dariusz Wawrzynów – Wiceprezes Zarządu Griffin Group Energy

To była najbardziej przekrojowa dyskusja, która przeprowadziła nas przez spektrum tematów obecnego stanu i przyszłości energetyki w każdej z jej gałęzi.

Zapraszamy do nagrania z relacji on-line:

Tutaj – 4:41:45 Panel nr III “Innowacje w energetyce

Ostatni, czwarty panel VI Kongresu Innowacji tradycyjnie przejęła młodzież!

Tandem Profesorsko-Mentorski Nowak-Świrski przekazał pole do działania Tandemowi Redaktorsko-Wizjonerskiemu Jakóbik-Wiech.

Redaktor Naczelny BiznesAlert (Wojciech Jakóbik) i Z-ca Redaktora Naczelnego Energetyki24 (Jakub Wiech) wcielili się w rolę Strasburgerów i przeprowadzili ENERGETYCZNĄ FAMILIADĘ.

Dwie „rodziny” stanęły do wspólnej rywalizacji: Koło Naukowe Prawa Energetycznego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Koło Naukowe EKO-ENERGIA AGH z Krakowa. Treść pytań i opracowanie odpowiedzi przygotowali studenci z Koła Naukowego ENERGETYKÓW z Politechniki Warszawskiej. Odpowiedzi na pytania oparte były na wynikach ankiet jakie studenci przeprowadzili wśród swojego środowiska akademickiego a przedstawiał je Wiktor Gronek – Prezes KNE PW.

Zwycięzcą FAMILIADY została rodzina z Warszawy.

Zapraszamy do nagrania z relacji on-line:

Tutaj – 6:33:53 „Nowe pokolenie energetyków

Na koniec turnieju wręczone zostały nagrody.

Tandem Redaktorsko-Wizjonerski Jakóbik-Wiech jako Młode Wilki Polskiej Energetyki otrzymali pluszowe wilki, zwycięzcy FAMILIADY skarpetki w Sprytne Lisy a dla wszystkich posypały się złote jajka.