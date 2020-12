KE chce odejść od finansowania infrastruktury gazowej na rzecz technologii niskoemisyjnych

Budowa gazociągu Zdzieszowice – Brzeg.Fot. Gaz-System

Komisja Europejska (KE) proponuje przepisy ograniczające finansowanie projektów infrastruktury gazu ziemnego. Bruksela postuluje przekierowanie tych środków na technologie niskoemisyjne, aby osiągnąć zakładane cele klimatyczne.

Kadri Simson, unijna komisarz ds. energii powiedziała na Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego, że nie widzi już potrzeby dalszego wsparcia politycznego na rzecz transgranicznych projektów gazowych. – Dlatego też proponujemy wykluczenie infrastruktury gazu ziemnego z przyszłej polityki na rzecz transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E) – zapowiedziała. Przepisy unijne dotyczące „TEN-E” określają, które transgraniczne projekty energetyczne kwalifikują się do otrzymania określonych funduszy i pozwoleń w ramach szybkiej ścieżki ich realizacji.

“@EU_Commission no longer sees the need to continue policy support for cross-border natural gas projects. We therefore propose to exclude #naturalgas infrastructure from the future TEN-E policy."

Thank you, members of the @EP_Industry for a constructive discussion on the TEN-E! pic.twitter.com/KBfB7KckYk

— Kadri Simson (@KadriSimson) December 15, 2020