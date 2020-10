Konsorcjum z PGNiG i PGE chce przejąć aktywa Fortum Holding w regionie Alert

Elektrociepłownia Zabrze. Fot. Fortum

Konsorcjum, w którego skład wchodzi m.in. PGNiG i PGE złożyło wstępną, niewiążącą ofertę nabycia działalności ciepłowniczej i chłodniczej od Fortum Holding.

W komunikatach giełdowych spółki podały, że konsorcjum ma kontynuować wspólne prace zmierzające do złożenia oferty wiążącej. Członkami Konsorcjum są: PGNiG, PFR Inwestycje FIZ, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju S.A., IFM Investors Pty Ltd oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Konsorcjum będzie kontynuować wspólne prace zmierzające do złożenia oferty wiążącej.

Przedmiotem transakcji są spółki zależne Fortum Holding B.V., które prowadzą działalność związaną głównie z wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą ciepła oraz wytwarzaniem energii elektrycznej w Estonii, na Litwie, na Łotwie i w Polsce. PGNiG oraz PGE podały, że zakup udziałów w aktywach grupy Fortum jest zgodny ze strategią obu grup.

PGNiG/PGE/Bartłomiej Sawicki