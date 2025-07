Korea Północna wyśle żołnierzy na pomoc Rosji? Kreml zaciąga dług krwi

Korea Północna może wysłać do Rosji nawet 30 tysięcy żołnierzy, by wesprzeć Moskwę w wojnie przeciw Ukrainie – alarmuje ukraiński wywiad. Nowa fala północnokoreańskiego wsparcia ma wzmocnić rosyjskie operacje ofensywne i pokazuje, jak rośnie zależność Kremla od autorytarnych sojuszników.

Według najnowszych ocen wywiadu Ukrainy, Korea Północna może wysłać dodatkowo od 25 do nawet 30 tysięcy żołnierzy, by wesprzeć Rosję w walkach przeciwko Ukrainie. To oznaczałoby potrojenie obecnego kontyngentu Pjongjangu, który już jesienią 2024 roku wysłał 11 tysięcy żołnierzy do rosyjskiego regionu Kurska.

Zachodni urzędnicy potwierdzają te szacunki. Zauważono, że rosyjskie wojsko przystosowuje swoje samoloty transportowe do przerzutu tak dużej liczby obcych żołnierzy przez Syberię. Zdjęcia satelitarne pokazują również wzmożony ruch w północnokoreańskim porcie i na lotnisku Sunan, co może wskazywać na przygotowania do nowej rotacji.

Sojusz Moskwy i Pjongjangu się zacieśnia

Jak przypomina CNN, współpraca militarna Korei Północnej i Rosji rozwinęła się po pierwszych sukcesach rozmieszczenia oddziałów w Kursku, gdzie żołnierze Pjongjangu brali udział w odpieraniu ukraińskiej ofensywy. Ukraiński wywiad ocenia, że Rosja jest w stanie w pełni wyposażyć północnokoreańskie oddziały w niezbędną broń, sprzęt i amunicję, a reżim Kim Dzong Una jest gotów na dalsze ustępstwa.

– Wykorzystanie przez Rosję północnokoreańskich elitarnych formacji pokazuje rosnącą zależność Kremla od reżimów autorytarnych i problemy z własną rezerwą mobilizacyjną – ostrzegł minister obrony Ukrainy Rustem Umerow. Z kolei szef ukraińskiego wojska Ołeksandr Syrskij apeluje, że Rosja gromadzi już 110 tys. własnych żołnierzy w rejonie Pokrowska, co może zapowiadać nową ofensywę.

Statki, samoloty i „dług krwi”

Eksperci z Open Source Centre zwracają uwagę, że schemat przerzutu oddziałów wygląda podobnie jak jesienią 2024 roku – wtedy rosyjski statek klasy Ropucha przewiózł do 400 żołnierzy z Korei Północnej. Teraz ten sam typ jednostki ponownie cumował w rosyjskim porcie Dunai. Zdjęcia satelitarne z lotniska Sunan pokazują również rosyjskie samoloty transportowe IL-76 gotowe do startu.

– To nie są elitarne oddziały, ale Pjongjang widzi w tym strategiczny zysk: im większy „dług krwi” Moskwy wobec Korei Północnej, tym więcej Pjongjang może ugrać w długiej perspektywie – ocenia Jenny Town z Centrum Stimsona.

Broń i logistyka. Korea Północna coraz głębiej w wojnie

Obok żołnierzy, Pjongjang dostarcza Rosji także amunicję i rakiety balistyczne. Według ukraińskiego wywiadu, Korea Północna przekazała w tym roku co najmniej 100 rakiet KN-23 i KN-24 oraz 9 milionów pocisków artyleryjskich. Ukraińcy twierdzą, że jeden z północnokoreańskich pocisków odpowiada za śmierć 11 cywilów w Pokrowsku w styczniu 2024 roku.

Raport ONZ i dane z Seulu wskazują, że Pjongjang już wiosną wysłał dodatkowe 3 tys. żołnierzy i zapowiedział kolejne tysiące górników i saperów. Zdaniem zachodnich analityków, liczba do 30 tys. żołnierzy może być rozłożona w czasie i realizowana etapami, w zależności od zapotrzebowania Moskwy.

Co dalej?

W miarę jak Korea Północna zacieśnia wojskowy sojusz z Rosją, ukraińskie władze podkreślają, że będą monitorować sytuację i reagować na możliwe eskalacje. Dla Kremla oznacza to z jednej strony zastrzyk „taniej siły żywej”, z drugiej – jeszcze większą zależność od autorytarnych partnerów. – Taki sojusz może pociągnąć za sobą nieprzewidywalne konsekwencje dla stabilności w regionie Azji i Pacyfiku – ostrzegają analitycy.

CNN / Hanna Czarnecka