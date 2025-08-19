Najważniejsze informacje dla biznesu

Energetyka

Kotły na pelet zawieszone. Są niezgodne z Czystym Powietrzem?

Autor: Jędrzej Stachura19 sierpnia, 2025, 12:06
Kocioł na pelet. Źródło: Freepik

Kocioł na pelet. Źródło: Freepik

Ministerstwo klimatu i środowiska ogłosiło czasowe zawieszenie wybranych kotłów na pelet. Są podejrzenia naruszeń zgodności z wymogami regulaminu programu Czyste Powietrze. Chodzi o niedozwolony element, jakim jest ruszt awaryjny.

– W związku z podejrzeniami naruszeń, dotyczącymi braku zgodności z wymogami regulaminu Programu Czyste Powietrze, czasowo zawieszono wybrane kotły na pelet znajdujące się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (lista ZUM) – informuje ministerstwo klimatu i środowiska.

Niedozwolony ruszt awaryjny

Decyzję podjął Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jej podstawą były publicznie zgłaszane podejrzenia, że wybrane kotły na pelet umożliwiają instalację niedozwolonego elementu jakim jest ruszt awaryjny. To dodatkowe narzędzie w kotłach, które umożliwia spalanie paliw innych niż te, do których kocioł jest przeznaczony.

Od 29 kwietnia 2025 roku regulamin listy ZUM zawiera obowiązek pisemnego oświadczenia producenta, że kocioł nie ma możliwości montażu rusztu awaryjnego. 

– To naruszenie zasad Programu Czyste Powietrze oraz regulaminu listy ZUM. Zawieszenie dotyczy 31 pozycji na liście ZUM na 2561 kotłów, na których możliwe jest otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW – czytamy w komunikacie. 

Resort podaje, że producenci mają możliwość złożenia uzupełnionej dokumentacji oraz przedstawienia dodatkowych wyjaśnień w celu przywrócenia urządzeń na listę.

Emisje pyłów i zanieczyszczeń

MKiŚ przypomina, że spalanie nieprzeznaczonych paliw w kotle na pelet przy użyciu rusztu awaryjnego, zmienia parametry procesu, powodując wysokie emisje pyłów i zanieczyszczeń. Dodatkowo takie rozwiązanie wprowadza konsumentów w błąd, gdyż kotły sprzedawane jako ekologiczne mogą w rzeczywistości działać jak tradycyjne „kopciuchy”, co jest niezgodne z ideą transformacji energetycznej. 

W ramach najbliższej aktualizacji regulaminu listy ZUM, ministerstwo zapowiada wprowadzenie dodatkowych mechanizmów zabezpieczających przed wpisywaniem urządzeń, które nie spełniają wymogów Czystego Powietrza. Brak możliwości instalacji rusztu awaryjnego będzie potwierdzany przez niezależne laboratorium akredytowane do badań kotłów.

Jędrzej Stachura

TAGI energetykapelet

