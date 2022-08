Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie kupi akcji Orlenu Alert

PKN Orlen podał w raporcie bieżącym z dziesiątego sierpnia, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) nie skorzystał z prawa nabycia akcji spółki emitowanych z powodu połączenia z Grupą LOTOS.

PKN Orlen. Fot. Jędrzej Stachura

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadząc też działalność wydobywczą. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 131,5 mld zł w 2021 roku.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego KOWR ma prawo do nabycia 198 738 864 akcji emitowanych w wyniku połączenia Orlenu i Grupy Lotos. Są to akcje zwykłe na okaziciela (seria E) o wartości nominalnej 1,25 zł każda. Biorąc pod uwagę ilość akcji przysługującą Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, ich łączna wartość nominalna wynosi 248 423 580 zł. W oświadczeniu wystosowanym przez KOWR na jego stronie podmiotowej, organizacja zrzeka się prawa do nabycia akcji. Zostaną one wydane akcjonariuszom Grupy Lotos.

