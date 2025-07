KPEiK trafi do rządu we wrześniu. Mniej OZE w energetyce

Resort klimatu i środowiska zakończył prace, nad projektem KPEiK. W stosunku do wcześniejszego, przedstawionego w październiku 2024 roku, ministerstwo szacuje mniejszy udział odnawialnych źródeł w energetyce do 2030 roku. Za to wzrośnie rola OZE w ciepłownictwie.

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu środowiska, i wiceminister Urszula Zielińska, przedstawiły plan nowelizacji Krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu (KPEiK). Ostatnia aktualizacja została przedstawiona w październiku ubiegłego roku. Polska powinna była przekazać plan do Komisji Europejskiej do końca czerwca 2024 roku.

Nowy projekt został przyjęty przez ministerstwo klimatu i środowiska, skąd zostanie przekazany do nowopowstałego resortu energii, które przejmie jego prowadzenie. Ministerstwo Pauliny Hennig-Kloski będzie współpracować. Następnym krokiem są konsultacje w Radzie Dialogu Społecznego i wspólnych komisjach rządu i samorządu terytorialnego. Prace będą toczyły się w komitetach rządowych, by następnie trafić do rządu. Minister klimatu przewiduje, że Rada Ministrów otrzyma projekt we wrześniu.

Według projektu inwestycje w ramach KPEiK mają wynieść 1,1 biliona złotych, do 2030 roku. Największy udział mają mieć nowe moce (z uwzględnieniem odnawialnych źródeł), sieci i termomodernizacja.

Mniej OZE w energetyce do 2030

Nowe założenia zmniejszają udział OZE w elektroenergetyce. Założenia rezygnują z 56,1 procent i wskazują na 51,8 procent do 2030 roku. Do 2040 roku udział zielonej energii ma wynieść 79,8 procent, co stanowi wzrost w porównaniu do wcześniej szacowany 69,4 procent.

Resort przygotował dwa scenariusze, ambitniejszy (WAM) z nich wskazuje, że udział OZE w ciepłownictwie wzrośnie do 2030 roku do 36,7 procent, a do 2040 roku do 67,6 procent. Październikowy plan wskazywał na 35,4 procent do 2030 roku i 62,6 procent do 2040 roku.

Według bardziej wymagającego scenariusza Polska pożegna się z energetyką węglową w 2035 roku. Alternatywą jest scenariusz bazowy (WEM), mniej rygorystyczny w dekarbonizacji.

PAP / DGP / Biznes Alert / Marcin Karwowski