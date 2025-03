W ramach KPO powstanie fundusz Bezpieczeństwa i Obronności o wartości 30 miliardów złotych

W ramach KPO powstanie nowy fundusz Bezpieczeństwa i Obronności na kwotę 30 miliardów złotych. Środki z funduszu zostaną przeznaczone dla inwestycji podwójnego zastosowania. Obejmą badania obronne, produkcję polskich firm zbrojeniowych.

– Tworzymy nowy fundusz Bezpieczeństwa i Obronności na kwotę 30 mld zł. Przekierowujemy część środków z instrumentu Zielonej Transformacji Miast. Na nowym funduszu skorzystają samorządy, które otrzymają wsparcie dla inwestycji podwójnego zastosowania, np. drogi i schrony. Inwestycje obejmą również badania obronne i produkcję polskich firm zbrojeniowych – dodała minister.

We wtorek przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk przekazał, że resort funduszy widzi możliwość przesunięcia do 30 miliardów złotych z KPO na wydatki na obronności i przemysł zbrojeniowy.

– Dziękuję pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz za informację, którą otrzymałem od pani minister tuż przed posiedzeniem rządu, że także, jeśli chodzi o KPO widzi pani możliwość i podjęła pani już pracę nad uwolnieniem do 30 miliardów, aby przesunąć te wydatki także na szeroko pojętą obronność i przemysł obronny – powiedział Tusk. Dodał, że będzie to wymagało pilnej współpracy innych resortów.

Szef rządu przekazał też, że być może za tydzień Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy, która ułatwi i uprości inwestowanie w obronność. Podkreślił, że trzeba radykalnie przyspieszyć prace nad tym projektem.

Pełczyńska-Nałęcz informowała we wtorek, że po zapowiedzi przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen przeprowadzi przegląd Krajowego Planu Odbudowy pod kątem przekierowania środków na obronność i odporność gospodarczą.

– Wnioski w ciągu kilku dni – dodała.

Zawieszenie pomocy dla Ukrainy

Biały Dom ogłosił w poniedziałek, że zawiesił wszelką pomoc wojskową dla Ukrainy – w tym tą będącą w drodze do kraju i w magazynach w Polsce – by by upewnić się, że przyczynia się ona do rozwiązania konfliktu.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal oświadczył we wtorek, że jego kraj jest gotów w każdej chwili podpisać porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi o minerałach.

Ursula von der Leyen ogłosiła we wtorek pięciopunktowy plan dozbrajania Europy, który ma zmobilizować do 800 miliardów euro na obronę. Zawiera on m.in. pakiet pożyczek 150 miliardów euro m.in. na obronę przeciwlotniczą oraz możliwość wykorzystania środków z polityki spójności.

Krajowy plan Odbudowy zmienia zastosowanie

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę. Środki z programu mają pomóc Polsce szybciej osiągnąć wyznaczone wcześniej cele, zrealizować nowe inwestycje, przyśpieszyć wzrost gospodarczy i zwiększyć zatrudnienie. W ramach programu Polska otrzymuje pieniądze w postaci bezzwrotnych dotacji oraz preferencyjnych pożyczek. Dotychczas Polska otrzymała 67 miliardó złotych z KPO.

Minister Pełczyńska-Nałęcz pod koniec lutego br. przekazała, że Polska zakontraktowała już jedną czwartą środków z całego KPO – zarówno w formie grantów, których zakontraktowano 40 procent, a „niebawem” będzie połowa (47 miliardów), jak i pożyczek (20 miliardów złotych). Przekazała też, że ok. 20 miliardów złotych z pożyczki KPO na zieloną transformacją miast będzie można przekierować na in

Piotr Brzyski / Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej