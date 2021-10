Krok w stronę naprawy bloku w Jaworznie. Zawiązano konsorcjum w celu wykupienia Rafako Alert

Elektrownia Jaworzno. Fot. Tauron

Spółka Nowe Jaworzno Grupa Tauron podpisała list intencyjny dotyczący potencjalnego zawiązania konsorcjum, którego celem będzie nabycie akcji Rafako przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz Polimex Mostostal. Strategia Grupy nie przewiduje inwestycji w firmy sektora budownictwa energetycznego, nie zakładamy więc aktywnego udziału w konsorcjum.

– Podpisany dziś list intencyjny stanowi krok w kierunku zakończenia naprawy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie we współpracy z generalnym wykonawcą inwestycji. Nasze zaangażowanie pozwoli potencjalnym uczestnikom konsorcjum na oszacowanie ryzyk związanych z zaangażowaniem w RAFAKO poprzez uzyskanie kompletnych informacji dotyczących statusu prac naprawczych przy jednostce – wyjaśnia Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia.

Rola NJGT w konsorcjum dotyczyć będzie badania ryzyk dotyczących sytuacji RAFAKO w kontekście naprawy bloku o mocy 910 MW w Jaworznie.

– Naszym priorytetem jest zakończenie naprawy bloku zgodnie z ustalonym w sierpniu harmonogramem. Zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, jak istotną rolę odgrywa i będzie odgrywała ta jednostka w perspektywie stabilności polskiego systemu energetycznego – dodaje Michałowski.

W czerwcu podczas bieżącego postoju bloku zdiagnozowana została konieczność naprawy istotnych elementów kotła. Prace naprawcze, realizowane w rejonie komory paleniskowej, doprowadzą do ponownego uruchomienia jednostki i trwałej poprawy działania bloku w dłuższej perspektywie czasowej.

Blok 910 MW w Jaworznie

Oddany do użytku w połowie listopada 2020 roku blok o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno to najnowocześniejsza jednostka tego typu w polskim systemie energetycznym oraz ważny element rynku mocy. Blok dysponuje 15-letnim kontraktem mocowym, co znacznie poprawia ekonomikę jego funkcjonowania.

Zastosowane technologie i instalacje ochrony środowiska pozwolą wypełniać najbardziej rygorystyczne normy. W porównaniu z wycofywanymi z eksploatacji blokami klasy 120 MW, sprawność nowego bloku jest znacząco wyższa, a emisje SO2 i NOx niższe o ponad 80 procent, natomiast emisja CO2 jest mniejsza o ponad 30 procent

Pracując z pełną mocą Blok w Jaworznie może wytwarzać około 6,5 terawatogodzin energii elektrycznej rocznie, zużywając nawet 2,5 mln ton węgla. Docelowo blok w Jaworznie osiągnie minimum techniczne na poziomie 37 procent To istotny parametr bowiem przy niższym zapotrzebowaniu na energię elektryczną nie jest konieczne jego wyłączanie, a potem ponowne włączanie. Ma to szczególnie istotne znaczenie przy rosnącej produkcji energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii.

Tauron/Mariusz Marszałkowski