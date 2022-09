Europa wydała już pół biliona euro na walkę z kryzysem energetycznym. Polska Alert

Kryzys energetyczny zmusił Europę do wydania już 500 mld euro na subsydia. Rośnie lista programów zastosowanych w Polsce, która według szacunków wydała już prawie 40 mld euro, czyli ponad 180 mld zł.

Według danych zebranych przez brukselski think tank Bruegel Europejczycy wydali już prawie 500 mld euro na różne formy wsparcia odbiorców energii w dobie kryzysu energetycznego. Państwa członkowskie działały za pomocą samodzielnych programów, ale trwają rozmowy na poziomie unijnym na temat ujednolicenia tych rozwiązań.

Ośrodek Bruegel podsumowuje pomoc publiczną w sektorze energetycznym w Polsce. To tarcza antykryzysowa z października 2021 roku z dodatkiem osłonowym obejmującym 20 procent najbiedniejszych gospodarstw domowych, która została przedłużona o kolejne pół roku. To także tarcza antyinflacyjna z obniżką VAT i akcyzy na energię oraz paliwa oraz dopłaty do zakupu paliw na czele z węglem. Bruegel wymienia w tym kontekście także program Moje Ciepło wspierający pompy ciepła oraz tarczę antyputinowską. Ośrodek nie podsumowuje jeszcze nie przyjętej tarczy solidarnościowej mającej zamrozić ceny energii do 2000 kWh zużycia w gospodarstwie domowym oraz przeznaczyć wsparcie dla firm dotkniętych rekordowymi cenami.

Według danych zebranych przez ośrodek Bruegel wsparcie w kryzysie energetycznym w Polsce kosztowało już prawie 40 mld euro, czyli ponad 180 mld zł. To 1,9 procent Produktu Krajowego Brutto. To mniej niż Niemcy, które miały wydać ponad 100 mld euro (2,8 procent PKB), a więcej niż Czechy wydające 2,9 mld euro (1,2 procent PKB).

Bruegel/Wojciech Jakóbik