Której bejsbolowej drużynie kibicuje papież Leon XIV?

Wiadomość o pierwszym papieżu ze Stanów Zjednoczonych, którym został 69-letni kardynał Robert Prevost, jest absolutnym tematem numer jeden w mediach USA. Nawet znane z dystansu do Kościoła katolickiego telewizje, przerwały program i rozpoczynały wydania specjalne. W CNN są wywiady z duchownymi a w USA Today Sports poważnie pytano, której drużynie bejsbolowej kibicuje papież?

Dobrze znający Leona XIV biskup Robert Barron z Chicago, który był w nocy z czwartku na piątek gościem liberalnej telewizji CNN nie ukrywał emocji. „Byłem w szoku, nie spodziewałem się…” – mówił biskup. „To naprawę dobry, cichy i skromy człowiek” – zapewniał bp Barron.

W CNN płakali ze szczęścia

Podekscytowana reporterka CNN Brynn Gingars stojąca przy katedrze Świętego Patryka w Nowym Jorku ze łzami w oczach mówiła, że najpierw, kiedy ludzie dowiedzieli się, że wybrano papieża z USA, wiele osób nie chciało uwierzyć.

„Po kilku minutach słyszeliśmy jednak już wszędzie, a ludzie to powtarzali na ulicach, w restauracjach, barach i w parkach: <<To Amerykanin, Amerykanin!>>” – opisysywała radosne chwile Gingars. Dodała, że z wyboru nowego papieża z USA cieszyli się wszyscy nowojorczycy bez względu na pochodzenie i religię.

Powrót do linii redakcyjnej

Po kilkunastu minutach – jak mówili złośliwi dziennikarze innych amerykańskich mediów – po ekstazie w CNN przypomniano sobie, że… to jednak CNN… i kilka razy nadano wypowiedź byłego prezydenta Joe Bidena, który dosyć długo powtarzał, że wybór kardynała Prevosta na papieża jest wspaniały a Leon XIV daje nadzieję światu.

W stacji z Atlanty przypominano też, że nowy papież skrytykował zimą wiceprezydenta JD Vance’a wytykając politykowi jego wypowiedź dla Fox News z 29 stycznia br. „Istnieje chrześcijańska koncepcja, że ​​kochasz swoją rodzinę, a potem kochasz sąsiada, a potem kochasz swoją społeczność, a potem kochasz współobywateli, a na końcu stawiasz na pierwszym miejscu resztę świata. Wielu skrajnych lewicowców całkowicie to odwróciło” – mówił wiceprezydent USA zimą br.

Wówczas na profilu X kardynała Pervosta pojawił się wpis: „JD Vance myli się. Jezus nie prosi nas o ocenę naszej miłości do innych” – napisał Robert Pervost. CNN przypominała tę wypowiedź wiceprezydenta i odpowiedź przyszłego papieża kilka razy w nocy po wyborze Leona XIV.

Tradycjonalista, czy umiarkowany liberał?

Portal US News and World Report – usnews.com przypomniał, że jako bliski przyjaciel Franciszka, Prevost prawdopodobnie pójdzie w jego ślady. „Nie wiadomo jednak, czy będzie kontynuował bergogliańską [to nawiązanie do nazwiska papieża Franciszka – red.] tradycję docierania do osób LGBTQ+” – zastanawiali się dziennikarze portalu. „Podczas przemówienia do biskupów w 2012 roku skrytykował zachodnie media informacyjne i kulturę popularną za <<sympatię dla przekonań i praktyk, które są sprzeczne z Ewangelią>>” – napisano w usnews.com. charakteryzując poglądy Prevosta.

„Bezpośrednio skrytykował <<homoseksualny styl życia>> i <<alternatywne rodziny partnerów tej samej płci i ich adoptowane dzieci>>” – przypomniał wypowiedzi kardynała Pervosta portal.

Ważna sprawa! Komu kibicuje Leon XIV?

USA Today Sport nie zdziwił Amerykanów poświęcając papieżowi z USA sporo miejsca w rubryce bejsbolowej. „Papież Leon XIV urodził się w Chicago, więc naturalnie nasuwa się pytanie, za jaką drużyną sportową opowiada się nowy papież?” – pytali poważnie dziennikarze sportowi. „To logiczne, że kibicuje drużynom swojego rodzinnego miasta, ale z pewnością inaczej jest w baseballu, ponieważ miasto szczyci się zarówno Cubs, jak i White Sox” – napisał USA Today Sport „Czy papież Leon XIV jest fanem Cubs czy White Sox? – pytano w śródtytule artykułu.

Rodzina papieża potwierdziła, że głowa Kościoła katolickiego jest lojalna wobec „Białych Skarpet”. Brat papieża John Prevost powiedział w wywiadzie dla WGNTV, że Leon XIV jest fanem White Sox.

Imię jak znak

The New York Times napisał, że amerykańscy katolicy widzą swoisty znak w imieniu nowego papieża z USA. „Nawiązując do pontyfikatu papieża Leona XIII, kardynał Robert Prevost przyjął imię Leon XIV, co pokazuje, że jest oddany nauce społecznej Kościoła” – powiedział NYT ks. Thomas J. Reese, jezuita, analityk watykański.

Konserwatyści widzą to inaczej. „Przyjął imię od papieża, który stanowczo sprzeciwiał się negatywnej kulturze relatywizmu moralnego” – powiedział New York Times Ashley McGuire, pracownik naukowy The Catholic Association.

Katolicy w USA będą dumni

The Washington Post ostrożniej analizował poglądy pierwszego papieża ze Stanów Zjednoczonych „Stanowiska Prevosta w kwestiach drażliwych dla Kościoła są mało jasne, ale zasygnalizował on ciągłość z poprzednikiem, który kwestionował normy, przyjmował migrantów i ubogich oraz dążył do zbudowania mniej <<odgórnego>> Kościoła” – napisał TWP.

Wybitny historyk katolicyzmu z University of Notre Dame John McGreevy powiedział, że chociaż Prevost jest Amerykaninem „jest też oczywiście papieżem Globalnego Południa dzięki swoim wieloletnim doświadczeniom w Ameryce Łacińskiej. Mimo to katolicy w USA będą dumni” – zaznaczył McGreevy

Czy USA wykorzystają potęgę papieża?

Portal z Chicago FOX 32 wskazywał, że Prevost był wymieniany jako ewentualny następca papieża Franciszka, to niektóre doniesienia sugerowały, że jego amerykańskie obywatelstwo może w rzeczywistości działać na jego niekorzyść.

Miało to zdaniem chicagowskiego portalu być powodowane obawami, że „Stany Zjednoczone mogłyby dodatkowo wykorzystać swoją geopolityczną potęgę za pośrednictwem tego przywódcy religijnego” – przekonywał FOX 32.

Znane z zamiłowania do skrótów i różnorodności przydomków amerykańskie media już nad ranem w piątek zaczęły nazywać papieża Leona XIV „First American Pontiff”.

hub/ CNN/ NYT/ TWP/ FOX 32/ USA Today Sport