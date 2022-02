Ktoś straszy Polaków przerwą dostaw gazu w razie ataku Rosji na Ukrainę Alert

Palnik gazowy. Fot. Wikimedia Commons

W sieci pojawiają się spekulacje na temat możliwości ograniczenia dostaw gazu do polskich gospodarstw domowych w wyniku możliwego ataku Rosji na Ukrainę. Źródła BiznesAlert.pl w rządzie oraz spółkach uspokajają.

Media społecznościowe oraz branża gazowa huczą od plotek na temat rzekomych planów ograniczenia dostaw gazu do części odbiorców w Polsce w wyniku domniemanego ataku Rosji na Ukrainę. Należy przypomnieć, że Polska posiada zapasy gazu sięgające 60 procent mocy magazynowych, które powinny pozwolić na utrzymanie dostaw do zakończenia sezonu grzewczego w marcu 2022 roku.

Źródło BiznesAlert.pl w rządzie RP zaprzeczyło informacjom, jakoby obecnie był przygotowany plan ograniczenia dostaw gazu do części odbiorców w Polsce. Przedstawiciele spółek gazowych, z którym rozmawiał nasz portal przekonują, że pretekstem do spekulacji na temat ewentualnych ograniczeń dostaw gazu w Polsce mogły być zmiany taryfowe wynikające z osłon wprowadzonych przez rząd w odpowiedzi na rekordowe ceny tego surowca. Za nimi poszły komunikaty do części klientów, którzy mogli je zinterpretować jako zapowiedź ograniczeń.

Niezależnie od powyższych spekulacji Rządowe Centrum Bezpieczeństwa jest odpowiedzialne za przygotowywanie planów zarządzania kryzysowego mającego chronić przed przerwami dostaw energii, gazu oraz paliw. Te pozostają jednak niejawne i nie są komunikowane klientom.

Wojciech Jakóbik