Kurtyka: Rosnące ceny energii elektrycznej budzą obawy Energetyka

Fot.: Ministerstwo Energii

Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka spotkał się z przedstawicielami instytucji unijnych, m.in. z Margrethe Vestager, komisarz ds. konkurencji oraz z Kadri Simson, komisarz ds. energii. Głównymi tematami były rosnące ceny energii i transformacja energetyczna. – Gwałtownie rosnące ceny energii budzą obawy – powiedział minister.

Minister Kurtyka zwrócił uwagę, że należy zintensyfikować działania w odpowiedzi na obecny kryzys, wykraczając poza propozycje zawarte w zestawie narzędzi Komisji Europejskiej. – UE musi podwoić swoje wysiłki w egzekwowaniu europejskich przepisów na gazociągu Nord Stream 2. Aby chronić swoich obywateli i przedsiębiorstwa, musi zdecydowanie przeciwdziałać tym praktykom – zauważył.

Kurtyka zaznaczył, że Komisja Europejska powinna przyjąć uzupełniający akt delegowany obejmujący zarówno gaz ziemny, jak i energię jądrową. – Polska będzie potrzebować obu technologii, aby odejść od węgla w energetyce i ciepłownictwie – wyjaśnił.

Minister podkreślił, że rosnące ceny energii budzą obawy związane z potencjalnym brakiem społecznej akceptacji dla ambicji transformacji energetycznej. – Aby przeprowadzić transformację energetyczną w społecznie akceptowalny sposób, musimy uczynić ją rozsądną i bezpieczną. Należy skupić się na tym, aby energia była dostępna dla wszystkich Europejczyków i nie ograniczała wzrostu gospodarek unijnych – powiedział.

Zdaniem Michała Kurtyki, elementy pakietu Fit For 55 powinny zostać ponownie przeanalizowane. – Szczególny nacisk należy położyć na nowy system handlu uprawnieniami do emisji dla sektorów transportu i budownictwa, ponieważ obciąży on mniej zamożne grupy społeczne, co może doprowadzić do pogłębienia ubóstwa energetycznego – powiedział.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Jędrzej Stachura