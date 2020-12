Kurtyka: Offshore stworzy 70 tysięcy miejsc pracy, a skorzystają konsumenci i planeta Energetyka

Na konferencji Wind Energy Hamburg minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka przybliżył szczegóły polskiej strategii na rzecz morskich farm wiatrowych.

– Dzień po tym, jak Komisja Europejska przyjęła strategię dla offshore, polska Rada Ministrów przyjęła ustawę o morskich farmach wiatrowych. Mamy ambitne prawo, które musi zostać przyjęte przez parlament, ale jestem pewien, że możemy iść naprzód, ponieważ ustawa ma poparcie rządu. Na końcu września w Szczecinie wraz z gośćmi z siedmiu krajów UE położonych nad Morzem Bałtyckim i Komisji Europejskiej podpisaliśmy Bałtycką Deklarację o Offshore, która w centrum stawia współpracę pomiędzy naszymi krajami. Chcemy sprawić, by energia wytworzona z morskich farm zbliżyła nas do naszych celów klimatycznych. Co chcemy osiągnąć dzięki ustawie offshore? Do 2030 roku chcemy mieć 5,9 GW mocy zainstalowanych u polskiego wybrzeża, na 2040 rok wyznaczyliśmy cel 8-12 GW. Chcemy dokonać transformacji systemu energetycznego i morskie farmy wiatrowe będą jednym z jej trzech filarów. W ciągu dwudziestu lat chcemy stworzyć system o tych samych rozmiarach, co obecny system konwencjonalny. Polskie firmy biorą czynny udział w branży offshore na Morzu Połnocnym, chcemy przenieść ich doświadczenie na Morze Bałtyckie. Uważamy, że to wielka okazja dla naszych gospodarek, także w kontekście wychodzenia z kryzysu po pandemii koronawirusa. Musimy stworzyć nowe gałęzi przemysłu i nowe miejsca pracy – powiedział Kurtyka.

– Chcemy, by koszty budowy morskich farm wiatrowych były jak najniższe, żeby przełożyło się to na europejską konkurencyjność. Potrzebne też będą duże moce w magazynach energii. Siostrzaną strategią dla offshore jest strategia wodorowa, nad którą jednocześnie pracujemy. Energia z morskich farm musi być w konkurencyjnych cenach. Spodziewamy się, że sektor ten stworzy 70 tysięcy miejsc pracy. Współpracujemy z branżą, mamy sześć grup roboczych, które pracują nad umową sektorową, podobnie jest z wodorem. Potrzebna tu jest współpraca pomiędzy państwami i firmami, żeby każdy mógł z tego skorzystać, począwszy od konsumentów, skończywszy na planecie. Mamy nadzieję, że ustawa offshore zostanie przyjęta na początku 2021 roku, a wtedy będziemy mogli zacząć rozmawiać o projektach – powiedział.

Opracował Michał Perzyński