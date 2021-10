Kwasek: Winnymi problemów sieci nie są dystrybutorzy, tylko mali instalatorzy Energetyka

Jarosław Kwasek – Prezes Zarządu, PGE Dystrybucja S.A. Fot. Mariusz Marszałkowski

Inwestycje były i będą realizowane przez wszystkich operatorów i wszystkich ich dotyczy modernizacja pod katem rozproszonych źródeł. Wielu oskarża nas jako dystrybutorów o nieprzygotowanie sieci, co jest krzywdzące. Wina natomiast leży często po stronie małych instalatorów, oferujących nieodpowiednie urządzenia i produkty do przeskalowanych instalacji – powiedział prezes PGE Dystrybucja Jarosław Kwasek na Ogólnopolskim Szczycie Energetycznym 2021.

Jarosław Kwasek na OSG 2021

– Realizujemy programy inwestycyjne, kryzys wpłynął na realizacje i rozmach tych inwestycji PGE Dystrybucja przeznacza około 2 mld złotych rocznie na modernizacje sieci. Chcemy również zainwestować w projekty okablowania sieci, co jest ważne z perspektywy bezpieczeństwa, co pokazują m.in. wichury. Modernizujemy sieci, aby spełnić oczekiwania prosumentów, ale też chcemy się wpisać w inicjatywę nowego ładu i przyłączać duże sieci fotowoltaiczne. Bez tych inwestycji i modernizacji sieci istniejącej ważna jest rozbudowa nowych sieci. Nie udało by się wiele inwestycji, gdyby nie modernizacji istniejącej sieci. Dzięki temu nie doprowadzamy do wyłączeń energii elektrycznej – powiedział Jarosław Kwasek.

Opracowali Michał Perzyński i Mariusz Marszałkowski