Kwieciński: PGNIG nie wyklucza przejęć w ciepłownictwie Alert

Jerzy Kwieciński. Fot. Ministerstwo Rozwoju

– Przeglądamy portfel naszych inwestycji w każdym segmencie. To co nas najbardziej interesuje, to sektor ciepłowniczy, gdzie jesteśmy już obecnie poprzez naszą spółkę PGNiG Termika. Jest ona drugim pod względem wielkości podmiotem działającym na rynku ciepłowniczym w Polsce. Z racji tego, że widzimy tendencje przechodzenia z węgla na gaz, nasza obecność w tym sektorze jest pożądana – powiedział prezes PGNiG Jerzy Kwieciński w wywiadzie dla Parkiet.tv.

Akwizycja jest możliwa w tym roku

– Możliwe, że w tym roku dojdzie do akwizycji na rynku ciepłowniczym z naszej strony. Będzie to zależeć od wykonanych analiz. Bardzo uważnie przyglądamy się przed podjęciem każdej decyzji biznesowej, zarówno od strony rynkowej, jak i ekonomicznej – dodał Kwieciński.

Prezes PGNiG nie wykluczył również przejęcia większego podmiotu na wzór połączenia PKN Orlen i Energi – Jeżeli takie przejęcie miałoby rynkową rację bytu dla naszej spółki, to na pewno skorzystamy z takiej opcji. Na chwilę obecną nie wykluczamy żadnego scenariusza – powiedział Kwieciński.

Parkiet.tv/Mariusz Marszałkowski